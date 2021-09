L’Atlético fait revivre de vieux fantômes à Milan

27/09/2021 à 00h10 CEST

pari

Milan AC vs Atlético

Mardi, 21h00

L’Atlético de Madrid sait qu’il ne peut plus se permettre d’erreurs dans le groupe de la mort de cette édition de Ligue des champions. Les rojiblancos n’ont rien fait lors de leurs débuts contre Porto et visitent maintenant le terrain emblématique de San Siro pour affronter l’AC Milan qui a donné beaucoup de guerre à Liverpool le jour de l’ouverture obligeant à tomber 3-2. Les Lombards vont comme un coup en Serie A, où ils ont ajouté 16 des 18 points possibles et lors de la dernière journée de compétition, ils ont tourné en battant le modeste Spezia 1-2, tandis que l’équipe de Simeone a concédé sa première défaite contre lui. 1-0.

Avec tous ces facteurs sur la table, l’équipe espagnole continue de commencer comme favorite pour gagner à contre-courant [2.60] dans un match où les deux savent que le tirage au sort peut leur permettre de rester en vie dans leurs options pour survivre en Ligue des champions au quota [3.00]. Nous pensons cependant que la trajectoire des deux équipes devrait nous faire penser que Milan ne vendra pas sa peau à bon compte face à un rival qui ne va pas bien face au but rival.

Deux vieux rockeurs comme Zlatan Ibrahimovic a [2.30] et Luis Suárez contre rémunération [2.40] Ils sont présentés comme les principaux favoris pour marquer dans un match où il ne devrait pas y avoir beaucoup de buts, malgré la tendance à la hausse à cet égard en Serie A. L’Atlético, c’est vrai, a encaissé plus que d’habitude cette saison, mais il devrait avoir un sérieux comportement défensif dans un jeu d’un tel niveau.

Nous pensons qu’un pari logique pourrait être sur la victoire de l’AC Milan à domicile et qu’il y a moins de 2,5 buts sur l’ensemble du match en désaccord [5.50]. Le jeu devrait être à un rythme lent dans les zones et, à coup sûr, nous verrons la bataille dans un noyau avec certains des joueurs les plus physiques d’Europe tels que Marcos Llorente, Kessie ou Kondogbia.

Un score exact de 1-1 peut aussi nous apporter un bon bénéfice et n’évince ni l’un ni l’autre dans leurs chances de passer le tour. Il est payé à [6.00] que ce résultat peut avoir lieu dans un domaine avec une certaine malédiction pour Cholo Simeone. Dans ce scénario, il a connu une défaite douloureuse lors d’une finale de Ligue des champions contre le Real Madrid et c’est sa première visite depuis lors.

Enfin, on ne peut ignorer la possibilité de faire une soirée combo plus que lucrative pour cette rencontre mélangeant divers facteurs. Dans ce cas, nous pensons qu’une victoire de Milan avec un but de Kessie – celui qui tire les penaltys lombards – et sans buts de l’Atlético a un super quota de [12.15]. L’Atlético traverse un mauvais moment de forme et ce match arrive au pire endroit et au pire moment. On verra s’ils ont le caractère pour sortir vivants de San Siro.