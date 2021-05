L’Atlético Ibañés bat Pedroñeras 0-1 et prend les trois points

05/10/2021 à 11:19 CEST

le Athlétique Ibañés a remporté le Pedroñeras 0-1 lors du match disputé ce dimanche au Municipale de Las Pedroñeras. le Pedroñeras voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le UD Almansa par un score de 4-0. Pour sa part, Athlétique Ibañés perdu par un résultat de 1-2 dans le duel précédent contre le Azuqueca. Avec ce résultat, l’ensemble pedroñero est septième, tandis que le Athlétique Ibañés il est cinquième à la fin du match.

Au cours de la première période du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

Après la moitié du match est venu le but pour lui Athlétique Ibañés, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Marcos Moreno à la 66e minute, concluant la confrontation avec un score de 0-1 à la lumière.

L’entraîneur du Pedroñeras a donné accès à Jorge, Israël, blond Oui Galindo pour José Ramon, Tête de Santi, David Martinez Oui Borja, Pendant ce temps, il Athlétique Ibañés a donné le feu vert à Lupion, Ivan, Josete Guijarro Oui Gracieux, qui est venu remplacer Alex Valerio, Bassin, Délicat Oui Marcos Moreno.

Dans le duel, un total de onze cartons jaunes et deux cartons rouges ont été vus. Les habitants ont montré un carton jaune à David Martinez, Borja, José Ramon, Israël Oui Jorge, tandis que l’équipe visiteuse a été avertie avec du jaune à Bol, Alex Valerio, Bassin, Paul, Royo et Ivan et avec du rouge à Royo (2 jaunes) e Ivan (2 jaunes).

Avec ce résultat, le Pedroñeras reste avec 24 points et le Athlétique Ibañés obtient 28 points après avoir remporté le match.

Le lendemain de la compétition, le Pedroñeras jouera contre lui Almagro à la maison, tandis que le Athlétique Ibañés affrontera dans sa querelle contre le Madridejos.

Fiche techniquePedroñeras:Javi Lopez, Fuentes Ortega, Borja Collado, Soro, David Martínez (Rubio, min.78), Kante, Kike Espinosa, Santi Cabeza (Israël, min.69), Jose Ramon (Jorge, min.69), Borja (Galindo, min.89) et KameniAtlético Ibañés:Conra, Delicado (Josete Guijarro, min.81), Candela, Bolo, Cifuentes, Álex Valerio (Lupion, min.64), Pablo, Marcos Moreno (Clemente, min.90), Cuenca (Ivan, min.64), Royo et CifuStade:Municipale de Las PedroñerasButs:Marcos Moreno (0-1, min. 66)