L’Atlético jette les yeux sur le géant Onuachu

13/10/2021 à 11h49 CEST

Luis Suárez, Griezmann, Joao Félix, Cunha, Correa… Et l’Atlético de Madrid qui continue de chercher des références en attaque. Selon ‘MARCA’, la direction sportive va se concentrer, soit en janvier, soit en été, sur la recherche d’un substitut aux garanties pour Luis Suárez. Le club rojiblanco veut un pur ‘9’ qui puisse donner du repos à l’Uruguayen quand il en a besoin et le nom qui sonne est celui de Paul Onuachu.

Le Nigérian est une réalité à Genk, où il évolue à un niveau élevé depuis un an et demi. La saison dernière, il a marqué 35 buts pour l’équipe belge, alors que cette saison, il en a déjà marqué 9 lors des 9 matchs qu’il a disputés en Supiler Pro League. Cholo Simeone veut un but devant et avec Onuachu, il l’aura. Un but par match va dans les quelques semaines que nous avons été dans le cours de la ligue.

Ainsi, le profil du Nigérian n’est pas dans l’effectif par le sélectionneur argentin. Onuachu dépasse deux mètres de hauteur, donc dans le jeu aérien, c’est une formidable garantie. Cela pourrait être important pour les matchs verrouillés où, dans un jeu de stratégie, vous pouvez décider du match. Cholo a Matheus Cunha également dans l’équipe, mais le Brésilien est plus un deuxième attaquant qu’une référence en tant que tel.

Si l’Atlético vise enfin un ‘9’, le nom du Nigérian ne sera pas le seul à sonner dans les semaines à venir. Beaucoup d’autres viendront à lui. Nous verrons si le secrétariat technique a raison et accorde à Suárez un allégement de garanties.