L’Atletico Madrid a battu le Real Madrid au titre de la Liga alors que le but de l’ex-star de Barcelone Luis Suarez assure le titre masculin de Diego Simeone lors de la dernière journée éprouvante

Le droit de se vanter va à la moitié rouge de Madrid alors que l’Atletico Madrid a battu le Real au titre de LaLiga lors d’un dernier jour de la saison angoissant.

Les hommes de Diego Simeone sont entrés dans le dernier tour de matches avec deux points d’avance sur Los Blancos, mais il semblait qu’ils allaient le faire sauter lorsqu’ils ont pris du retard au Real Valladolid, qui se battait pour sa survie.

.

Oscar Plano a mis l’Atletico en grande difficulté

.

Simeone devait craindre le pire à ce moment-là

Mais l’Atletico a riposté en seconde période et les buts d’Angel Correa et de Luis Suarez, qui ont quitté les rivaux du Real Madrid, Barcelone l’été dernier pour rejoindre l’Atletico, ont remporté une victoire 2-1 et donc le championnat.

.

Correa égalisé sur 57 minutes

.

Et Suarez les a mis devant dix minutes plus tard

C’est une bonne chose pour l’Atletico qu’ils ont gagné alors que les hommes de Zinedine Zidane ont remporté une victoire 2-1 sur Villarreal.

Le match d’ouverture de Yeremi Pino en première mi-temps semblait leur avoir infligé une défaite surprise, mais les buts tardifs de Karim Benzema et Luka Modric ont inversé la tendance.

Benzema pensait avoir égalisé avec une tête au début de la seconde période, mais le but a été refusé après un contrôle VAR.

.

Ce n’était pas pour le Real Madrid, qui a rempli sa part du marché

.

L’Atletico est champion d’Espagne pour une onzième fois

Mais l’Atletico était professionnel et a remporté la Liga pour la première fois depuis 2014.

