L’Atletico Madrid se prépare à vivre sans Kieran Trippier – Man United News And Transfer News

L’Atletico Madrid se prépare à la perte de Kieran Trippier, cible potentielle de Manchester United.

Un arrière droit de sauvegarde est quelque chose qu’Ole Gunnar Solskjaer a examiné tout au long de la fenêtre de transfert de cet été et il pourrait être sur le point d’obtenir son homme.

Trippier, qui a connu une saison 2020-21 gagnante en Liga, est sur le radar depuis un certain temps maintenant alors que Solskjaer cherche à ajouter plus d’options de sauvegarde aux positions d’arrière latéral.

Cependant, le prix demandé de 43 millions de livres sterling pour quelqu’un qui est dans la dernière année de son contrat et qui a 30 ans est considéré comme impossible pour Man United et préférerait qu’il soit considérablement réduit.

Selon le point de vente espagnol as.com, l’Atletico est toujours à la recherche d’un arrière droit bien qu’il ait déjà trois joueurs à ce poste.

Les deux autres joueurs en poste sont Sime Vrsaljko, un joueur auquel on ne fait pas confiance pour être un titulaire régulier en raison de blessures antérieures et Santiago Arias, qui vient de rentrer d’une blessure grave et ne vaut pas le risque pour le moment.

Trippier est une partie importante de l’équipe et s’il devait partir à la fin de la fenêtre de transfert, la planification doit commencer maintenant pour que le club essaie de trouver un nouvel arrière droit.

Selon AS, le journaliste Nicolo Schira a rapporté que l’Atletico avait identifié Alessandro Florenzi, qui joue en Seria A pour la Roma, comme remplaçant de Trippier s’il devait quitter le club.

Cela vient après que son équipe internationale ait remporté le championnat d’Europe et que Florenzi ait lui-même connu une campagne estivale fulgurante.

Florenzi cherche également à assurer son avenir après avoir été présenté à d’autres clubs au cours des deux dernières saisons.

L’Atletico planifiant sa vie après Trippier, cela pourrait signifier pour les fans de United qu’il est en route pour Old Trafford.

Il a été rapporté que l’Anglais souhaite jouer à nouveau en Angleterre et être plus proche de sa famille dans le Nord-Ouest, et il semble plus probable maintenant qu’il pourrait être sur le point de réaliser son souhait.