Selon Gianluca di Marzio, l’Atletico Madrid prépare une offre pour la star de la Fiorentina Dusan Vlahovic. On pense que la partie espagnole prépare une offre de 50 millions d’euros pour l’attaquant serbe. Vlahovic vient de terminer une saison personnelle stellaire pour une équipe décevante. Son contrat expire en 2023, la Fiorentina pourrait donc chercher à vendre avant de le perdre pour rien.

Cela peut être une décision formidable pour l’Atletico Madrid, surtout après avoir déjà signé une star de Serie A à Rodrigo de Paul.

L’Atletico Madrid s’intéresse à Dusan Vlahovic

La forme et le talent

Les principaux attaquants de l’Atletico sont actuellement Luis Suarez et Angel Correa. Suarez reste une option fantastique mais prend de l’âge. La sensation uruguayenne a 34 ans. Cela étant dit, il est toujours un leader et un changeur de jeu.

Correa est une option solide mais n’est pas un véritable attaquant. Il se situe également à 5’5″, il n’est donc pas non plus une menace dans la surface.

Vlahovic est le remplaçant probable de Suarez, mais une excellente option pour l’avenir. La saison dernière, il a marqué 21 buts et fourni deux passes décisives en 37 matches de Serie A. Il était clairement le meilleur joueur de la Fiorentina, mais aussi l’un des meilleurs joueurs de toute l’Italie. De plus, Vlahovic n’a que 21 ans. Il n’est même pas près d’atteindre sa meilleure forme.

Il est également un moule parfait pour le style de jeu du manager de l’Atletico Diego Simeone. Sa taille et son cadre lui permettent de servir d’homme cible typique et coriace, à l’instar du rôle que Diego Costa a joué pour l’équipe espagnole. Vlahovic, cependant, est aussi bien plus que cela.

La conscience spatiale de Vlahovic est au-delà de ses années, sachant où se positionner et comment séparer les défenses à la fois par le rythme et l’habileté. En théorie, Vlahovic est bâti comme l’attaquant de rêve. Il n’est peut-être pas encore au niveau d’Erling Haaland, mais Vlahovic est l’un des meilleurs attaquants d’Europe.

