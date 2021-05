L’Atlético met en garde contre la pression des arbitres du Real Madrid

10/05/2021 à 19:05 CEST

Journées très tendues en LaLiga. Le match du Real Madrid contre Séville a laissé des coups de queue qui ont fait exploser la polémique dans la compétition nationale. La main d’Eder Militao sanctionnée par le VAR a été le déclencheur. C’était l’avantage d’un Séville qui a ensuite subi le nul in extremis d’Eden Hazard.

Mais la chose ne s’est pas arrêtée là: Zinedine Zidane a affronté l’arbitre Martínez Munuera pour demander des explications sur ce qui, à son avis, n’était pas punissable. “Je ne parle pas des arbitres, mais je suis très en colère”, a-t-il lancé lors d’une conférence de presse. Et tout cela s’est fait ressentir au sein de l’Atlético de Madrid, qui craint désormais pour les derniers jours d’un championnat qui sera défini par des détails … comme les arbitres, par exemple.

COMPARABLE À FELIPE’S?

Ce qui a le plus surpris hier dans la poitrine du matelas, c’est que la situation de Militao a été comparée à la main qui n’a pas été sanctionnée à Felipe dans le derby du 7 mars. À cette occasion, le défenseur central brésilien a dégagé un ballon à l’intérieur de la surface et le ballon a touché son bras gauche. Hernández Hernández, un collégial pour ce duel, a examiné les images VAR et a déterminé qu’il ne s’agissait pas d’une sanction, laissant également derrière lui l’indignation de la maison blanche.

«Ils critiquent même les succès … certains ont l’habitude d’avoir toujours le vent en poupe & rdquor;, le club a tweeté à partir du compte officiel lorsque cela s’est produit. Maintenant, la bombe explose avec une grande peur dans la maison rouge et blanche, craignant la pression qu’ils pourraient exercer de la part du club merengue pour faire exploser ce qui reste de la ligue en termes d’actions douteuses.

Selon le journal AS, Madrid a jusqu’à sept reprises dans lesquelles il a été lésé par des décisions d’arbitrage cette campagne, comme les trois pénalités contre jouer contre Valence, le fameux tirant les cheveux sur Marcelo ou La main de Miranda n’a pas été sanctionnée lors du match contre le Betis, ce dernier étant également pris comme référence pour comparer les situations de Militao et Felipe. Et tout cela pendant le dénouement d’une ligue qui, selon l’Atlético, peut favoriser Madrid dans les derniers jours. Et au milieu, il y a aussi des combats contre le Barça.