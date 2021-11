L’Atlético Mineiro bat les Corinthians et a le titre de Brasileirao à portée de main

11/11/2021

L’Atlético Mineiro a battu les Corinthians 3-0 ce mercredi, est resté en tête du classement du Championnat du Brésil avec dix points d’avance sur son gardien immédiat, Palmeiras, et a fait un autre pas ferme vers le titre à sept jours de la fin.

Atñético Mineiro, avec des annotations de l’espagnol-brésilien Diego Costa, le vétéran buteur Ponton et Keno, a atteint 68 points en 31 matchs et a non seulement conservé son dix points d’avance sur Palmeiras comment il a porté à 14 la distance qui le sépare de Flamengo (troisième, avec 54 points), champion des deux dernières éditions.

Le champion actuel a deux matchs de moins et peut réduire la distance du leader à 8 points en cas de victoire dans les deux, mais il a été confronté à une étape irrégulière et lors de son dernier match, il n’a obtenu qu’un match nul avec Chapecoense en bas.

El Mineiro, en revanche, non seulement confirme sa bonne phase à chaque match et renforce son favoritisme, désormais avec une solide victoire sur les populaires Corinthians (sixième avec 47 points), mais aussi imposé un nouveau record : 13 victoires consécutives en tant qu’hôte dans les matches de championnat, quelque chose qui n’a été réalisé par aucun autre club dans l’histoire du championnat brésilien.

Tout Belo Horizonte a conquis 43 points sur les 48 qu’il a joués dans son stade, Mineirao, où ce mercredi il a été soutenu par environ 60.000 fans, quasiment autant que dimanche dernier et qui lui permettent d’avoir les deux plus grosses audiences du Championnat du Brésil puisque les stades étaient totalement ouverts après la pandémie de covid.

El Mineiro a de nouveau dominé le match à domicile et a ouvert le score à 13 minutes de la première mi-temps avec un but de Diego Costa, l’ancien joueur du Athlète de Madrid qui s’est démarqué pour ses passes décisives grâce aux Corinthians étant plus préoccupés par le fait de marquer Hulk.

El Mineiro n’a même pas ressenti le manque du milieu de terrain argentin Nacho Fernández, l’un de leurs principaux joueurs et qui a été banni par les médecins après s’être plaint de douleurs musculaires, car Keno s’est également démarqué et a marqué le deuxième but des locaux.

Le troisième presque à la fin du match a été écrit par l’international Hulk, à égalité avec Gilberto pour la première place sur la liste des buteurs avec douze cibles.

Dans un autre des matches de la trente et unième journée, le Palmeiras a battu l’Atlético Goianiense 4-0 à domicile sans surprise avec des buts de Rony, Raphael Veiga, Gustavo Scarpa et Breno Lopes, et est resté à la deuxième place du classement.

L’équipe verte de Sao Paulo, emmenée par le Portugais Abel Ferreira, a une nouvelle fois profité d’un match de championnat pour préparer la finale de la Copa Libertadores, au cours de laquelle sera mesuré dans deux semaines avec Flamengo dans un seul match à Montevideo dans lequel il tentera de conserver le titre qu’il a remporté l’an dernier.

Santos bat Bragantino 2-0 avec des buts de Marinho et de l’Uruguayen Carlos Sánchez et il s’est éloigné des quatre derniers du classement, qui sont sanctionnés par la relégation en deuxième division.

Marinho, l’une des figures de Santos dans la campagne qui lui a permis d’atteindre la finale de la Copa Libertadores l’année dernière, a mis fin à un sécheresse de quatre mois et seize matchs sans marquer et a marqué son cinquième but dans le championnat brésilien et huitième de la saison.

Marinho a également subi un penalty à la fin du match qui Sánchez était chargé de se transformer en deuxième but de Santos.

La défaite a laissé le Bragantino garé à la quatrième placer après avoir été l’une des grandes surprises de la saison.

Le nouveau revers inquiète déjà la commission technique du Bragantino, qui a subi ttrois défaites d’affilée en dix jours disputer la finale de la Coupe d’Amérique du Sud avec l’aussi brésilien Athletico Parananese.