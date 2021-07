L’Atlético Mineiro élimine Boca Juniors aux tirs au but et se qualifie pour les quarts de finale

21/07/2021 à 03h24 CEST

. / Belo Horizonte

le Mineiro athlétique qualifié ce mardi pour les quarts de finale de la Copa Libertadores à Éliminer Boca Juniors 3-1 aux tirs au but après nul 0-0 au match retour au stade Mineirao de Belo Horizonte. El Mineiro, l’un des meilleurs clubs de la phase de groupes et qui avait fait match nul 0-0 la semaine dernière lors de sa visite à Boca dans la Bombonera, s’est avancé grâce aux tirs au but de Nacho Fernández, Júnior Alonso et Éverson, tandis que Hyoran et Hulk a gaspillé leurs lancers. Seul Rojo a marqué pour Boca Juniors, alors que Villa, Rolón et Izquierdoz ont échoué. Après avoir avancé aux tirs au but ce mardi après un match disputé dans lequel le VAR, comme cela s’était produit au match aller, a annulé un but Contre l’équipe argentine, Mineiro affrontera le vainqueur du duel entre les Argentins River Plate et les Argentinos Juniors en quarts de finale.

Mineiro a commencé à appuyer dès le premier coup de sifflet pour tenter d’ouvrir le score prématurément et dans la première minute, l’arrière Dodó a eu la première occasion de recevoir un ballon à l’extérieur de la surface mais Agustín Rossi a contenu son tir sans force. Deux minutes après que le milieu de terrain argentin Matías Zaracho a lancé une contre-attaque et battu deux défenseurs de Boca, mais a échoué face à Rossi, dans ce qui a été le jeu le plus dangereux des locaux en première mi-temps. L’équipe de Belo Horizonte a dominé la première mi-temps mais sans générer de danger, tandis que les Buenos Aires ont insisté sur les contre-attaques, ce qui était plus dangereux, avec des finitions de Cristian Pavón, Sebastián Villa et Norberto Briasco qui ont fait du gardien Éverson un protagoniste important. Pour les locaux, le Vénézuélien Jefferson Savarino a ouvert le score de justesse à la 32e minute après avoir reçu un tir de loin et envahi la surface, mais son centre est passé loin du but de Rossi et le jeu a fini par être invalidé hors de propos. L’Argentin Nacho Fernández est devenu le principal protagoniste du Mineiro dans les dernières minutes de la première mi-temps, à la fois dans la création et dans les finitions, mais il a également échoué dans son objectif.

La seconde mi-temps a commencé très tronquée, avec des fautes à répétition de part et d’autre, des plaintes, de la pression sur l’arbitre, un climat tendu et peu de football. L’ambiance s’est encore compliquée à la 63e minute lorsque Weigandt a profité d’une faute du gardien Éverson après un coup franc et a ouvert le score. Mais l’annotation a été annulée par le hors-jeu de González après que l’arbitre a consulté le VAR, ce qui a généré la colère des titulaires et remplaçants de Boca, qui ont tenté de faire pression sur l’arbitre lorsqu’il a consulté la cabine, et une réaction des Brésiliens, qu’ils ont tenté de chasser. les Argentins.

L’atmosphère de confusion est née lors du match aller, au cours duquel le VAR a également annulé un but qui aurait donné la victoire à xeneize, dans une décision controversée qui a contraint la Conmebol à sanctionner l’équipe arbitrale. La confusion au match retour lui a coûté l’expulsion d’un membre de la commission technique de chaque côté. Après plusieurs minutes d’interruption, le jeu s’est poursuivi, les deux clubs attaquant à tour de rôle, principalement avec de longs lancers et contre-attaques, mais sans jeux dangereux. L’entraîneur de Boca Miguel Ángel Russo, dans le but de gérer le match nul et de forcer les pénalités, a sacrifié Riasco pour l’entrée d’Orsini. De son côté, l’entraîneur de Mineiro, Cuca, a introduit plusieurs changements pour donner à son équipe plus de puissance offensive, à commencer par l’entrée de l’attaquant Sasha, qui a permis aux locaux de maintenir la pression mais sans créer de danger.

Dans les dernières minutes, les stratèges, pensant davantage au penalty, ont apporté plusieurs changements qui n’ont pas altéré un match qui a eu un remplacement de neuf minutes.