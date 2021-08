L’Atlético Mineiro et Flamengo se frayer un chemin vers les demi-finales

08/12/2021 à 05:16 CEST

Avec un but de Nacho Fernández qu’il a accompli la ‘loi de l’ex’, L’Atlético Mineiro a gagné à l’extérieur 0-1 contre River Plate au match aller des quarts de finale de la Copa Libertadores, et a fait un grand pas vers les demi-finales du tournoi. L’Atlético Mineiro, qui a atteint cet engagement après avoir ratifié sa place de leader du Brasileirao, s’est imposé avec autorité à Buenos Aires et doit ratifier ce résultat la semaine prochaine en tant que local pour figurer parmi les quatre meilleurs du continent. River Plate, qui traverse une mini-crise après avoir été éliminé avec Boca Juniors de la Coupe d’Argentine et perdu la dernière journée face à Godoy Cruz dans la compétition nationale, doit chercher à inverser ce revers à Belo Horizonte pour continuer avec espoir de la réalisation de ses cinquièmes Libérateurs .

River Plate a subi les absences de Matías Suárez -il est entré dans la deuxième étape- pour cause de blessure et de Gonzalo Montiel, déchiré mais vendu ce mercredi à l’espagnol Séville. Cependant, à la 23e minute, la première action claire pour ouvrir le score a été pour les locaux avec un tir furieux de Fabrizio Angileri qui a touché la barre transversale. Sept minutes plus tard, David Martínez enchaînait un arrêt de balle et une touche empêchait la chute du filet défendu par Éverson.

L’Atlético Mineiro était en possession du ballon mais n’a pas pu atteindre la profondeur pour mettre le but local en danger, jusqu’à ce qu’à la 36e minute, Vargas ait rejoint Matías Zaracho qui n’a pas été précis dans son tir.

À la 43e minute, River a eu une autre possibilité de prendre l’avantage à la mi-temps avec une arrivée de Julián Álvarez qui a décoché un tir croisé qui a exigé l’intervention opportune d’Éverson.

Après la pause, l’Atlético Mineiro est sorti avec une attitude différente et en seulement 15 minutes, il a réussi à enchaîner quatre occasions d’ouvrir le tableau de bord et, dans deux d’entre elles, Armani a dû intervenir avant les options d’Eduardo Vargas. À la 58e minute, le seul but du match est venu avec une passe de Nacho Fernández à Zaracho qui a envoyé un centre que Hulk a connecté avec sa tête pour que Fernández lui-même se conforme à la «loi de l’ex» et gonfle le filet.

Gallardo a immédiatement réagi et a envoyé Matías Suárez sur le terrain de jeu, mais il n’a pas réussi à déformer l’histoire. Même Allan a eu une chance d’augmenter avec un tir lointain qui a déplacé les étagères dans le but d’Armani.

A la 84e minute, et à la demande du VAR dans un contrôle qui a duré six minutes, Nacho Fernández a vu le carton rouge pour un tacle dur contre Fabrizio Angileri.

River a eu deux autres attaques à la recherche d’un match nul mais Éverson était confiant et l’Atlético Mineiro revient à Belo Horizonte avec une victoire clé pour le match retour qui se jouera le 18 août à Mineirao.

Double pour ‘Gabigol’ dans la victoire de Flamengo à Asunción

Avec un doublé de Gabriel Barbosa ‘Gabigol’ et autant de l’Uruguayen Giorgian De Arrascaeta et Vitinho, Flamengo a battu Olimpia à Asunción mercredi 1-4, dans l’autre quart de finale aller joué aujourd’hui, et a ouvert la voie aux demi-finales du tournoi.

Olimpia était sur le point de marquer le premier but dans les 10 premières minutes, grâce à un jeu de Roque Santa Cruz et Walter González, mais “le doyen” n’a pas pu y parvenir. Après cette attaque par les locaux, Flamengo a commencé à toucher le ballon contre un adversaire qui était en retard aux jeux. A la 15e minute, le milieu de terrain uruguayen Giorgian De Arrascaeta il déloge Alfredo Aguilar, le gardien d’Olimpia, et inscrit le premier but de la soirée pour les Brésiliens.

Le match a été suspendu pendant quelques minutes en raison d’une gifle que De Arrascaeta a frappé le défenseur Víctor Salazar, qui est resté au sol et a dû être emmené sur une civière et emmené en ambulance vers une clinique. A sa place est venu le Colombien Sergio Otálvaro. La frayeur a permis aux locaux de chercher à nouveau le ballon et d’essayer d’égaliser le score, bien que Flamengo ne soit pas disposé à faciliter le match nul.

Quand il semblait que les hommes de Sergio Oterman dominaient à nouveau, l’arbitre Fernando Rapallini expulsé le défenseur de Flamengo Filipe Luis pour une faute sur Ramón Rojas. En concertation avec le VAR, Rapallini annulé le rouge au Brésilien et Flamengo en a profité pour marquer le deuxième but, à la minute 45 + 12, grâce à Gabriel ‘Gabigol’ Barbosa, de pénalité. Sur le point de finir la première mi-temps, Ivan Torres il a réduit et a marqué le premier but pour ‘El Decano’.

Flamengo a déjoué les attentes de retour des Paraguayens lorsqu’à la 52e minute, il a marqué le troisième but et le deuxième de la soirée pour ‘Gabigol’. Mais le ‘Mengao’ voulait aller plus loin et a eu le temps d’étendre le compte à 91 minutes via Vitinho, qui est entré à la 82e minute pour condamner le final 1-4.