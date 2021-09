L’Atlético Mineiro renonce au nul mais reste en tête au Brésil

26/09/2021 à 05:45 CEST

L’Atlético Mineiro, leader absolu du Championnat du Brésil, a renoncé à un match nul ce samedi contre Sao Paulo, lors d’un match disputé à domicile pour la vingt-deuxième journée de Ligue, bien qu’il ait maintenu son large avantage par rapport au deuxième Palmeiras classé.

Malgré l’inquiétude suscitée par l’éventuelle qualification pour la finale de la Copa Libertadores, Mineiro a essayé de se concentrer sur le championnat national et avait ses meilleurs joueurs sur le terrain, puisque son objectif est de conquérir la triple couronne – les Libertadores, le Championnat du Brésil et la Copa do Brasil, dont il est également demi-finaliste.

Cependant, ceux commandés par Alexi Stival “Cuca” n’a pas réussi à sortir d’un match nul et vierge aujourd’hui, Ils devraient donc désormais se concentrer sur le deuxième match des demi-finales des Libertadores, qui se jouera le 28 septembre, contre Palmeiras.

Avec la cravate, L’Atlético Mineiro a marqué un but et accumulé 46 points, huit de plus que son poursuivant immédiat Palmeiras et il reste donc le leader absolu au Brésil.

Pour sa part, Palmeiras, malgré un but inscrit par l’ailier Gabriel Menino, a raté l’occasion de réduire l’écart avec le leader et a été battu 2-1 dans un derby de São Paulo avec les Corinthians, qui ont gagné avec un doublé de l’attaquant Róger Guedes.

Malgré cela, l’équipe dirigée par le Portugais Abel Ferreira reste dans la deuxième surface, avec 38 buts, tandis que les Corinthians ont atteint 31 buts et est le sixième classé.

Aussi le jour de ce samedi, Ceará a avancé à la dixième position et a atteint 28 unités, après avoir gagné à domicile, sur penalty, 1-0 contre Chapecoense, qui reste le dernier de la compétition brésilienne, avec seulement 10 points.

La vingt-deuxième journée de Ligue s’achèvera après les huit matchs prévus ce dimanche.