L’Atlético Nacional l’emporte sur l’Université catholique

23/04/2021 à 05:33 CEST

. / Pereira

le L’Atlético Nacional a battu l’Université catholique 2-0 ce jeudi lors de la première journée du groupe F de la Copa Libertadores dans un match où les Colombiens ont confortablement battu une équipe peu profonde aujourd’hui. Les annotations étaient l’œuvre d’Andrés Felipe «el Rifle» Andrade et de l’attaquant Jefferson Duque avant la fin de la première mi-temps. Le match a été joué au Hernán Ramírez Villegas, à Pereira, où les «Verdolagas» étaient locaux parce que leur domicile, le stade Atanasio Girardot, est en préparation pour la Copa América qui se jouera au milieu de l’année.

Le match a commencé avec un rythme très lent, mais avec une domination très marquée de l’équipe colombienne qui a commencé à s’installer sur le terrain opposé conduit par Andrade et Jarlan Barrera, le duo qui donne de la créativité. L’UC, quant à elle, a choisi de faire des dégâts aux groupes où José Fuenzalida et Raimundo Rebolledo ont été projetés, qui ont cherché, sans grand succès, à faire des dégâts avec leurs centres à la recherche de l’Argentin Fernando Zampedri. Malgré quelques approches locales, avec un tir qui a été sauvé par le gardien Matías Dituro et un autre qui est allé large, le match a commencé à la minute 39 lorsque, dans un jeu atypique, Duque a envoyé un centre qui l’a atteint. Andrade, qui est apparu uniquement derrière le dos des défenseurs rivaux et a envoyé le ballon au fond des filets.

L’équipe chilienne, dirigée par Gustavo Poyet, a eu sa seule opportunité en première période avec un tir très puissant du milieu de terrain Maximiliano Núñez sur un coup franc qui a effleuré l’horizontale du but d’Aldair Quintana. Cependant, l’illusion du catholique a été brisée à la 46e minute, au crépuscule de l’étape initiale, lorsque Barrera et Andrade ont rejoint Baldomero Perlaza, qui a lancé une passe filtrée à Duc que, lorsqu’il est entré dans la zone, il n’a pas pardonné et a célébré son deuxième but dans cette édition de la Copa Libertadores.

En seconde période, ceux menés par Poyet ont tenté d’attaquer et ont eu leur seule chance avec un tir de Fuenzalida qui a sauvé Quintana à 57. Après ce jeu, le stratège uruguayen a déplacé le tableau et a fait quatre changements – Juan Cornejo, Diego Valencia est entré, Juan Leiva et Diego Buonanotte – pour tenter de changer le cours du jeu mais ils n’ont pas réussi, car le match, comme en première mi-temps, est retombé dans le vide. Les ‘Verdolagas’ contrôlaient le jeu et à la fin le club chilien a terminé avec 10 car Gonzalo Tapia, entré à l’entracte, s’est blessé à la 79e minute et son équipe n’a plus eu de remplacements.

Au deuxième tour, qui se tiendra la semaine prochaine, l’UC accueillera les Argentinos Juniors jeudi, tandis que les Colombiens se rendront au Nacional mercredi à Montevideo.