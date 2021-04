L’Atlético Nacional rejoint le groupe de Nacional, Católica et Argentinos

15/04/2021 à 05:13 CEST

le Athlétisme national ce mercredi a obtenu son classement pour la phase de groupes de la Copa Libertadores à battre Libertad 4-1 avec un retour, puisque le match aller était 1-0 en faveur des Paraguayens à Asunción et que le match d’aujourd’hui a été lancé par les visiteurs gagnants avec un but précoce.

L’Atlético Nacional rejoindra le groupe F de la Copa Libertadores, qui est complétée par l’Uruguay Nacional, les Chiliens de l’Université catholique et Argentinos Juniors. Libertad a quitté la Copa Libertadores aujourd’hui mais est tombé dans le groupe F de la Coupe d’Amérique du Sud, qu’il partage avec Newell’s, Palestino et Atlético Goianiense.

Le premier score du match joué aujourd’hui à Medellín a été par l’équipe dirigée par Daniel Garnero, de la jeunesse Julio Enciso. Le retour est venu avec des scores de Jarlan Barrera, Baldomero Perlaza, l’Uruguayen Jonatan Álvez Oui Jefferson Duque, tous avec le dénominateur commun qu’ils avaient la participation du créateur Andrés Andrade.

Dans le premier du match, le “ Gumarelo ” a ouvert le score avec un grand jeu que Daniel Bocanegra, ancien joueur du rival, a commencé par une longue passe pour Héctor Villalba qui n’est venu que derrière le dos du côté Danovis Banguero et a envoyé une passe basse. de sorte qu’Enciso a seulement touché le ballon et l’a envoyé au fond des filets.

Les hôtes ont saisi le ballon et ont tenté de faire des dégâts mais ont eu beaucoup de difficultés à atteindre la zone, avant laquelle ils ne pouvaient égaler qu’avec un grand jeu individuel d’Andrade qui a permis à Barrera qui a pris un tir très fort qui a surmonté la résistance du gardien de but Martín Silva en Après le score, le club colombien est resté dense en attaque et a rarement rencontré l’Uruguayen Álvez, qui tentait d’anticiper les rivaux dans les nombreux centres envoyés par ses coéquipiers, notamment l’arrière droit Yerson Candelo.

En seconde période, l’entraîneur costaricain Alexandre Guimaraes a envoyé l’attaquant Jefferson Duque sur le terrain pour le milieu de terrain Sebastián Gómez, tandis que Garnero a choisi de retirer le buteur du but pour placer l’arrière central Diego Viera. Les Colombiens parient sur le terrain opposé et ils ont obtenu le retour en moins de 15 minutes de la seconde mi-temps, car le premier Perlaza a marqué, avec son talon, après un très bon coup collectif, puis l’Uruguayen Álvez a cassé le filet, qui a attrapé un rebond du gardien Silva dans la surface et a célébré son premier but dans cette édition de la Coupe Libérateurs.

Guimaraes avec ses changements a fait reculer son équipe et Libertad, emmené sur le terrain par un insaisissable Iván Franco, a tenté de trouver un but qui lui permettrait de déséquilibrer l’équilibre en sa faveur. Cependant, dans une contre-attaque menée à nouveau par un brillant Andrade, Duque a dirigé le ballon au fond des filets pour sceller le dernier 4-1 à la 73e minute.