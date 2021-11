« L’Atlético ne joue pas les matchs amicaux »

02/11/2021 à 15:44 CET

.

Jürgen KloppL’entraîneur de Liverpool, a assuré qu’il était prêt pour une bataille contre l’Atlético de Madrid et que les rojiblancos n’avaient jamais « joué de match amical ».

« Je pense que ce sera un match avec la même intensité qu’au match aller. L’Atlético ne joue pas de matches amicaux, donc nous ne devrions pas nous attendre à ça. Comme le groupe le fait, l’Atlético a besoin des trois points, mais nous voulons aussi gagner le match. Nous jouons à domicile, avec notre peuple et il y a longtemps le dernier match ici, contre Milan « , a-t-il déclaré. Klopp lors d’une conférence de presse.

L’entraîneur allemand a confirmé les pertes de Naby keita, auteur d’un but au match aller, et Jacques Milner, a également fait la une du Wanda Metropolitano, mais a noté que Fabinho et Thiago Alcantara peut être disponible.

Klopp Il a également évoqué les récentes performances de Liverpool : « 0-5 contre United ne signifie pas que nous sommes parfaits, et 2-2 contre Brighton ne signifie pas que nous avons de sérieux problèmes – Oui, Brighton méritait le point, mais nous devons mieux défendre en général On espère faire mieux demain car l’Atlético est une grande équipe », a-t-il ajouté.

« Tout ce qu’il a accompli est impressionnant Siméone. Je le respecte beaucoup. Nous ne nous connaissons pas personnellement, mais je respecte tout ce qu’il a fait année après année. Qu’est-il arrivé à la poignée de main? Si j’avais su que non, je n’aurais pas essayé », a-t-il déclaré. Klopp.