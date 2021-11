L’Atlético ne peut pas se permettre plus de crevaisons

19/11/2021 à 16h42 CET

pari

LaLiga Santander ce samedi vivra un duel de ceux dont l’intensité ne se négocie pas. L’Atlético de Madrid del Cholo Simeone reçoit un Osasuna qui a le salut sur la bonne voie. Les rojillos arrivent sans pression, leur situation est donc plus que dangereuse.

Cependant, L’Atlético de Madrid arrive avec l’impératif de marquer trois points. S’ils veulent se battre pour le titre, ils ne peuvent plus se permettre de s’abaisser. Avec cet élan, qui gagne plus d’un point est payé chez Betfair pour [2.25]. La simple victoire est [1.38].

Si, par contre, vous pensez que Osasuna pourra se lever, la double chance en faveur des Navarrais est versée à [2.9]. Frais élevés, risque élevé… mais aussi récompense élevée.

L’Atlético manque un but cette année, mais Si quelqu’un doit voir la porte, ce sera Luis Suárez. Que la marque uruguayenne est [1.8] et cela ne semble pas être une chose folle à faire. Il fait une bonne saison et Osasuna peut être un adversaire approprié.

Une autre taxe qui attire l’attention est celle de Antoine Griezmann. Le Français semble parfaitement adapté au schéma de Cholo Simeone et une partie des siens a le quota brutal de [2.7]. Simple ou combiné, pour les deux c’est une bonne option.