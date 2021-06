L’Atlético Paso passe le tour en prolongation et laisse Santa Úrsula absent (1-1)

in

13/06/2021 à 14h45 CEST

le Paso athlétique battre enfin le Sainte Ursule dans le prolongement des quarts de finale des éliminatoires de promotion de troisième division. Après avoir fait match nul dans les 90 premières minutes de jeu, le match s’est terminé sur un 1-1 en faveur de l’Atlético Paso. Avec cette victoire, les Santaursuleros se retrouvent sans possibilité de promotion, tandis que leurs rivaux continuent au tour suivant.

La première équipe à marquer a été l’équipe à domicile, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Vianney à la 36e minute, concluant la première mi-temps avec un score de 1-0.

En seconde période est venu le but de l’équipe de Santaursulero, qui a mis les tables grâce à un penalty de Chus à 61 minutes, clôturant ainsi le duel avec le résultat de 1-1.

Bien que le match se soit terminé 1-1, une prolongation était nécessaire car les deux équipes étaient à égalité sur le tableau de bord total pour la cravate. Dans la première moitié des prolongations, aucune des deux équipes n’a réussi à briser les tableaux à égalité, se terminant par le même score de 1-1 avec lequel cette période a commencé.

Enfin, dans la seconde moitié de la prolongation, aucune équipe n’a réussi à marquer, terminant le match avec un score final de 1-1.

Avec la victoire de Paso athlétique, les joueurs continuent au prochain tour des éliminatoires de la promotion de la troisième division, tandis que le Sainte Ursule quitter la compétition à ce stade.

Fiche techniqueCD Atlético Paso :Arellano, Álex Cruz, Jordan, Jaime, Armiche, Melián, Aday López, Vianney, Deivid, Juanda et Adrián HernandezSainte Ursule :Juanje, Carrión, Miguel, Gonzalez, Vitolo, Stefano, Semidán, Reyes, Niebla, Chus et FarraisStade:–Buts:Vianney (1-0, min. 36) et Chus (1-1, min. 61)