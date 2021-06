L’Atlético passe derrière Cucurella

01/06/2021 à 19:24 CEST

L’Atlético a terminé la Ligue de Santander en tant que champion, avec Luis Suárez qui a encore une fois montré un grand état de forme. Cependant, ce trophée est arrivé in extremis, avec une équipe qui a souffert jusqu’à la fin de la saison, obligée de se battre contre le Real Madrid pour le leadership. Maintenant, l’équipe dirigée par Cholo Simeone cherche à renforcer leurs positions pour répéter l’étape la prochaine campagne. Tel que rapporté par Marca, L’Atlético a jeté son dévolu sur Cucurella.

le L’arrière gauche est l’une des positions avec lesquelles ils ont eu plus de complications cette campagne. Actuellement, ils n’ont qu’un seul footballeur qui occupe cette place, Lodi. Dès lors, l’arrivée de Cucurella serait transversale pour approvisionner le Brésilien. En outre, son incorporation servirait également à augmenter le niveau des deux et générer de la compétitivité dans un groupe qui n’existe pas actuellement.

Carrasco, Hermoso ou Raúl font partie des joueurs qui ont dû affronter l’arrière gauche de l’Atlético cette saison. Et c’est pourquoi signer un footballeur pour occuper ce poste est indispensable pour assurer une meilleure version de l’équipement. Cucurella, a obtenu la permanence de Getafe dans la Ligue de Santander en jouant un rôle de premier plan. Aspect qui a convaincu le club, qui s’est aujourd’hui engagé à l’intégrer dans les rangs rojiblancas.

De plus, une autre des qualités de l’ex barcelonais est le polyvalence qu’il a tout au long de l’aile gauche, et, bien que son poste habituel soit celui d’ailier, il a joué comme ailier et même comme milieu de terrain avec Getafe. Son arrivée donnerait à l’équipe la sécurité dont elle a besoin pour affronter la prochaine saison.