L’Atlético pense à Darwin Núñez pour l’été prochain

01/12/2022 à 12:31 CET

Marc Escola

De la capitale espagnole, ils indiquent une croissance L’Atlético de Madrid souhaite embaucher Darwin Núñez. L’objectif principal du club colchonero est de garantir la signature d’un attaquant de renom pour la saison prochaine et l’Uruguayen sera le principal atout des colchoneros sur le prochain marché.

Le footballeur de 22 ans a atterri sur le Benfica à l’été 2020 de Almería en échange de 24 millions d’euros et a montré un niveau très remarquable dans le club Lisbonne. Cette saison il a marqué 18 buts lors des 23 matchs officiels auxquels il a joué, en plus de contribuer à l’élimination des Barça de la Ligue des champions.

Malgré cela, le technicien intérimaire actuel Nuno Verissimo suivre dans le sillage de Jorge Jésus et est parti Nunez sur le banc ces derniers matchs. Selon plusieurs médias locaux, ainsi que portugais, déjà il y a eu des contacts exploratoires ces dernières semaines entre l’Atlético de Madrid et Benfica. Edgardo lasalvia, l’agent du joueur, était au Wanda Metropolitano de regarder un match à la fin de l’année dernière, signe que l’affaire allait de l’avant.

🚨🎙️ | Edgardo Lasalvia (agent de Darwin Núñez) : « En ce moment, la priorité [for Darwin’s next destination] est l’Espagne. Nous pensons à juin et juillet 2022. & rdquor; [via MARCA] ?? – Atlético Univers (@atletiuniverse) 11 janvier 2022

Il faut se rappeler que parmi les rojiblancos il y a José Maria Giménez et Luis Suárez, deux compatriotes ‘luxe’ pour Darwin. Même ainsi, local et le Portugal souligner que, généralement, le Benfica vend cher et l’embauche de l’attaquant par le Sportif ce sera toujours un investissement élevé. D’autres clubs comme Newcastle, ce qui a déjà été fait avec Trippier dans la fenêtre actuelle, ils se cachent également et Des sources anglaises évaluent l’offre des ‘pies’ à 60 millions d’euros.