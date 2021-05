L’Atlético peut être aujourd’hui champion de LaLiga Santander 2020

16/05/2021 à 09:26 CEST

L’Atlético de Madrid peut être champion de la Ligue ce dimanche. L’équipe de matelas chantera l’alirón si elle bat Osasuna et le Real Madrid ne fait pas de même à San Mamés contre l’Athletic. N’oubliez pas que la 37e journée du championnat se joue selon un calendrier unifié à partir de 18h30.

Le club rojiblanco atteindra sa onzième championnat aujourd’hui s’il réalise les trois points contre un Osasuna qui ne joue plus rien et, à Bilbao, le Real Madrid ne peut pas obtenir les trois points.. Il faut garder à l’esprit que les “ lions ”, comme Osasuna, ne jouent rien d’autre que du prestige non plus, donc sur papier, ce sont deux matchs abordables pour l’équipe de Simeone et de Zidane.

Si le Real Madrid gagne ou non l’Atlético, le combat pour la Ligue prendra vie le dernier jour, qui est disputé dimanche qui vient également dans un calendrier unifié. À cette date, les hommes de Simeone affronteront un Valladolid qui jouera presque certainement la relégation, tandis que le Real Madrid accueillera Villarreal à Valdebebas.

Dans le code du Barça, Les hommes de Koeman n’auront d’options mathématiques que lors de la 38e journée s’ils battent le Celta au Camp Nou et que l’Atlético ne gagne pas contre Osasuna. Si ceux de Simeone n’échouent pas aujourd’hui, la Ligue sera finie pour l’équipe du Barça, qui, il y a moins d’un mois, a su prendre la tête de cet affrontement fatidique contre Grenade dans le fief du Barça.

À ce jour, l’Atlético a été proclamé champion de la Ligue dans les saisons 1939-1940, 1940-1941, 1949-1950, 1950-1951, 1965-1966, 1969-1970, 1972-1973, 1976-1977, 1995-1996 et 2013- 2014, ce dernier le dernier jour et au Camp Nou comme décor.