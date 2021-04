L’Atletico Porcuna conserve les trois points après avoir battu Alhaurino 1-2

25/04/2021 à 16:26 CEST

le Atletico Porcuna joué et gagné 1-2 en tant que visiteur le match de dimanche dernier dans le Miguel Fijones. le Alhaurino Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 dans le dernier duel tenu contre le Union sportive de Maracena. Concernant l’équipe visiteuse, le Atletico Porcuna a récolté un nul à un contre le Motril, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Grâce à ce résultat, l’équipe Porcunian est quatrième, tandis que le Alhaurino il est huitième à la fin du match.

La première équipe à marquer était l’équipe Alhaurino, qui a profité de l’occasion pour ouvrir le score avec un but de Peau de mouton en minute 6. Cependant, le Atletico Porcuna a réussi l’égalité grâce à un objectif de Gérard port à la 11e minute. L’équipe visiteuse s’est jointe à nouveau, revenant avec un but du point de penalty de Rafa Castillo juste avant le coup de sifflet final, précisément à 44 ans, terminant ainsi la première période avec un score de 1-2.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 1-2.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur du Alhaurino a donné accès à Pepe, Josemi Oui Sécateur pour Lupi, Manu Sarmiento Oui guerrier, Pendant ce temps, il Atletico Porcuna a donné le feu vert à Jose Manuel, Denot, Luisito Oui Chaussures Arevalo pour Chepe, Rovira, Diego Sanchez Oui Agus.

L’arbitre a donné un carton jaune à Peau de mouton, Daniel Fernandez, Pepe Oui Adri Ferrete par l’équipe locale déjà Diego Sanchez, Firdman, Denot Oui Burgos par l’équipe Porcunense.

Avec ce résultat, le Alhaurino il lui reste 21 points et le Atletico Porcuna obtient 25 points après avoir remporté le match.

L’équipe qui a disputé le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Loja, Pendant ce temps, il Atletico Porcuna jouera contre lui CD de Melilla.

Fiche techniqueAlhaurino:Funez, Diego, Daniel Fernandez, Ulises Adrian, Adri Ferrete, Lupi (Pepe, min.39), Aijón, Manu Sarmiento (Josemi, min.60), Guerrero (Podadera, min.78), Zalea et Víctor RuedaAtletico Porcuna:Molero, Burgos, Brian, Firdman, Agus (Arevalo Footwear, min 82), Gerard Puerto, Farfan, Rovira (Denot, min 74), Rafa Castillo, Chepe (Jose Manuel, min 61) et Diego Sánchez (Luisito, min.74)Stade:Miguel FijonesButs:Zalea (1-0, min.6), Gerard Puerto (1-1, min.11) et Rafa Castillo (1-2, min.44)