L’Atletico Porcuna et Motril font match nul 1-1 et les points sont partagés

21/04/2021 à 22:42 CEST

le Atletico Porcuna et le Motril a fait match nul lors de leur premier match de la deuxième phase de la troisième division qui s’est tenue ce mercredi au Stade municipal de San Benito.

Le match a commencé de manière favorable pour l’équipe porcunienne, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Denot à la 28e minute, terminant la première mi-temps avec un 1-0 dans la lumière.

Après la mi-course du duel, en deuxième période est venu le but pour lui Motril, qui a mis les tables avec un objectif qui lui est propre Burgos à la 59e minute, mettant ainsi fin à l’affrontement avec un score final de 1-1.

Fiche techniqueAtletico Porcuna:Molero, Rafa Castillo, Brian, Burgos, Firdman, Agus, Denot, Jose Manuel, Luisito, Chepe et MiguelitoMotril:Jorge Sánchez, Juanjo Peña, Javi Gadea, Carmelo, Peri, Yalike, Goku, Ramiro, Scigliotti, Darío et JuanfranStade:Stade municipal de San BenitoButs:Denot (1-0, min.28) et Burgos (1-1, min.59)