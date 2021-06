L’Atletico Porcuna gagne 1-2 à domicile de Melilla CD

in

06/06/2021 à 23:44 CEST

le Melilla et le Atlético Porcuna Ils ont terminé leur participation à la deuxième phase de la troisième division avec un score de 1-2 et une victoire pour l’équipe Porcunense. le CD Melilla voulaient améliorer leur situation dans le tournoi après avoir subi une défaite 5-2 lors du match précédent contre Union sportive de Maracena. Du côté des visiteurs, le Atlético Porcuna il a été battu 0-1 lors du dernier match qu’il a joué contre le Alhaurino. Après le tableau d’affichage, l’équipe Melilla est huitième, tandis que le Atlético Porcuna il est quatrième à la fin du match.

Le match a commencé par un visage pour l’équipe Melilla, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à Braïm à la 25e minute, terminant ainsi la première période sur un 1-0 à la lumière.

Après la pause, en seconde période est venu le but de l’équipe de Porcunense, qui a mis les tables grâce à un but de Jose Manuel à la 92e minute. Atlético Porcuna, qui a renversé le score en établissant le 1-2 au moyen d’un nouveau but de Jose Manuel, réalisant ainsi un doublé dans les derniers instants du match, notamment en 93. Finalement, la confrontation s’est terminée par un 1-2 au tableau d’affichage.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la CD Melilla a donné accès à Eloy, Alarcon, Moha II Oui Muntaabski pour Robert, Glens, Braïm Oui Lige, Pendant ce temps, il Atlético Porcuna a donné accès à Gérard port, Diego Sanchez, Chiqui Oui Jose Manuel pour Farfan, Luisito, Miguelito Oui Rovira.

Au cours des 90 minutes du jeu, un total de huit cartes a été vu. le Melilla a dû faire face à la sanction de Robert, Braïm, González, Borjita Oui Alex Segura avec un carton jaune et l’expulsion de Canadas d’un carton rouge, tandis que les visiteurs ont subi la sanction de Burgos Oui Firdman.

Avec ce résultat, le Melilla reste avec 30 points et le Atlético Porcuna obtient 33 points après avoir remporté le match.

Fiche techniqueCD Melilla :Gonzalez, Roberto (Eloy, min.63), Braim (Moha Ii, min.83), Francis, Ibra, Ligio (Muntaabski, min.83), Borjita, Cañadas (Alarcon, min.71), Alex Segura, Fran Bueno et PelouAtlético Porcuna :Molero, Firdman, Farfan (Gerard Puerto, min.33), Denot, Rafa Castillo, Burgos, Luisito (Diego Sánchez, min.61), Rovira (Jose Manuel, min.75), Miguelito (Chiqui, min.61), Chaussures Agus et ArevaloStade:L’EspigueraButs:Braim (1-0, min. 25), José Manuel (1-1, min. 92) et José Manuel (1-2, min. 93)