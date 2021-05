L’Atletico Porcuna montre sa puissance après avoir battu Unión Estepona (4-0)

17/05/2021 à 12:14 CEST

le Atletico Porcuna a battu le Estepona lors du dernier match joué dans le Stade municipal de San Benito, qui s’est terminé par un score de 4-0. le Atletico Porcuna Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 dans le dernier duel tenu contre le Motril. De la part de l’équipe visiteuse, le Union Estepona est venu de battre 1-0 à domicile à Union sportive de Maracena lors du dernier match organisé. Après le résultat obtenu, l’équipe porcunienne est troisième, tandis que les visiteurs sont quatrièmes après la fin du match.

La première équipe à marquer a été la Atletico Porcuna, qui a tiré le pistolet de départ sur le Stade municipal de San Benito à travers un peu de Denot à la 23e minute. Plus tard, les locaux ont de nouveau marqué grâce à un but de Jose Manuel à la 41e minute qui lui a laissé un 2-0 Atletico Porcuna. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe locale, qui s’est distanciée en établissant 3-0 avec un nouveau but de Denot, qui a ainsi réalisé un doublé quelques instants avant le coup de sifflet final, à la 43e, clôturant ainsi la première mi-temps avec un résultat de 3-0.

Après la moitié du match, dans la seconde moitié est venu le but de l’équipe Porcunense, qui a augmenté sa distance au moyen d’un autre but de Jose Manuel, qui a ainsi réalisé un doublé à 84 minutes, terminant ainsi le match avec un score de 4-0 au tableau de bord.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Atletico Porcuna a donné accès à Rovira, Luisito, Miguelito Oui Diego Sanchez pour Farfan, Gérard port, Denot Oui Chiqui, Pendant ce temps, il Estepona a donné accès à Vogue, Javi ocana, Sergio Martin Oui Veau pour Rengel, Chaves, Saam Oui Raul toro.

L’arbitre a sanctionné deux joueurs avec un carton jaune. Il a montré un carton jaune à Farfan, du Atletico Porcuna et un à Chavez du Estepona.

Pour le moment, le Atletico Porcuna il obtient 30 points et le Estepona avec 27 points.

Fiche techniqueAtletico Porcuna:Molero, Calzado Arevalo, Brian, Chiqui (Diego Sánchez, min.79), Firdman, Gerard Puerto (Luisito, min.60), Farfan (Rovira, min.60), Rafa Castillo, Denot (Miguelito, min.73), José Manuel et BurgosUnion Estepona:David Mena, Morilla, Pecas, Raúl Toro (Becerra, min.63), Saam (Sergio Martin, min.46), Akour, Chavez, Queijeiro, Chaves (Javi Ocaña, min.46), Rengel (Boga, min.46) ) et Antonio CaballeroStade:Stade municipal de San BenitoButs:Denot (1-0, min.23), Jose Manuel (2-0, min.41), Denot (3-0, min.43) et Jose Manuel (4-0, min.84)