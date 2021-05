L’Atletico Porcuna reçoit l’Unión Estepona

15/05/2021 à 19 h 00 CEST

le Atletico Porcuna reçoit ce dimanche à 19h00 la visite du Estepona dans le Stade municipal de San Benito lors de leur septième réunion de la deuxième phase de la troisième division.

le Atletico Porcuna Il affronte le match de la septième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son tableau de classement après avoir fait match nul 1-1 contre le Motril dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans l’un des cinq matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 28 buts pour et 29 contre.

Concernant les visiteurs, le Union Estepona a été imposé à Union sportive de Maracena 1-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Queijeiro, il vise donc à profiter de l’inertie gagnante dans le fief des Atletico Porcuna. Avant ce match, le Union Estepona ils avaient gagné dans deux des six matches disputés dans la deuxième phase de la troisième division cette saison, avec un chiffre de 24 buts en faveur et 33 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Atletico Porcuna a réalisé des statistiques d’une défaite et d’un match nul en deux matchs disputés dans son stade, de sorte que les visites au stade Stade municipal de San Benito Ils ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. Dans le rôle de visiteur, le Union Estepona a un bilan de trois défaites en trois matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Atletico Porcuna ajouter un résultat positif à la maison.

De plus, les deux équipes sont à égalité à 27 points au classement de la deuxième phase de la troisième division, le match peut donc être une bonne occasion de briser les tableaux. L’équipe à domicile est septième, tandis que l’équipe à l’extérieur est actuellement à la troisième place.