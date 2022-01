L’Atlético, pour se réinventer

A ce stade de la saison, personne ne pressentait, déjà à l’aube de la fin du premier tour, que L’Atlético de Madrid allait être ce qu’il est, en cinquième position, avec la Ligue impossible et déprimée par quatre défaites de suite, ni que Rayo Vallecano allait être l’équipe qui établit la norme en Ligue des champions, quatrième du classement, invincible à domicile, moins décisif à l’extérieur, mais d’un point d’avance sur l’équipe de Diego Simeone lorsque tous deux se retrouveront ce dimanche au Wanda Metropolitano.

C’est un derby inversé, marqué par la forte incidence dans le pays du Covid-19, qui a également touché les deux équipes : l’Atlético, avec quatre blessés à cette heure sur le terrain (Joao Félix, Antoine Griezmann, Koke Resurrección et Héctor Herrera) et en attendant un deuxième négatif pour que Simeone puisse le diriger ce dimanche depuis le quai ; Rayo, avec neuf à ce jour, bien qu’il en ait récupéré sept autres pour les ajouter aux huit troupes qui ont commencé les séances d’entraînement de la semaine, en plus d’Andoni Iraola et du prévisible Oscar Trejo, qui a annoncé deux négatifs de suite.

Ce n’est pas une excuse pour l’Atlético, qui est en dépression. Ses quatre défaites consécutives en Ligue, ses 22 buts encaissés à ce stade de la saison, se dirigeant vers le pire premier tour de l’ère Simeone, l’ont déjà mis KO dans la lutte pour le titre alors qu’il était l’actuel champion, dérivé au but Indispensable pour chaque parcours : se qualifier pour la Ligue des champions, à laquelle il n’a échoué lors d’aucune des neuf dernières campagnes.

Et pour cela il doit être au moins quatrième à l’issue du tournoi. Aujourd’hui, c’est cinquième, car la quatrième place est précisément le Rayo Vallecano, le rival dimanche d’un groupe qui aspirait à bien plus qu’il n’a montré pour l’instant dans cet exercice, car il saigne en arrière, alors que sa défense il n’y a pas si longtemps était un exemple , et parce qu’il n’est pas énergique ci-dessus, alors que l’année dernière a eu une efficacité formidable, personnifiée dans Luis Suarez.

L’attaquant uruguayen n’a marqué lors d’aucune des six dernières journées. Et il n’a marqué qu’un seul but lors de ses douze derniers matchs. L’Atlético est désolé car, malgré tout, le ‘9’ uruguayen continue d’être son meilleur buteur de la campagne. Il est bloqué à huit buts, mais il est inégalé pour le reste. Seul Antoine Griezmann s’est rapproché de lui, absent en raison d’une blessure musculaire depuis le derby avec le Real Madrid et désormais touché par le Covid-19.

C’est un autre problème pour l’Atlético, comme pour le Rayo et pour de nombreuses autres équipes, à cette période de l’année, où l’incidence a augmenté rapidement dans toute la société. Hormis Griezmann, Koke Resurrección et Joao Félix ont également été infectés, qui allaient faire la une des journaux oui ou oui dans le duel ce dimanche et désormais ils ne le seront plus, et Héctor Herrera, en plus de l’entraîneur Simeone, qui a tout suivi par télématique le travail de son équipe depuis jeudi dernier, date à laquelle il a été testé positif. Vendredi après-midi, le technicien, toujours isolé à domicile et asymptomatique, a obtenu un premier négatif. Maintenant, il attend une seconde qui lui permettrait d’être avec l’équipe ce dimanche.

Hormis les quatre joueurs touchés par le Covid-19, ils ne sont pas disponibles ou Marcos Llorente et Stefan Savic, en raison de blessures musculaires.

Mais l’Atlético a un effectif pour rivaliser en toute circonstance (plus en qualité qu’en quantité, peut-être) et pour constituer un onze que beaucoup d’équipes voudraient pour lui malgré autant de pertes : Jan Oblak, dans le but ; Kieran Trippier, José María Giménez -de retour dans l’équipe de départ après cinq matchs absents pour cause de blessure-, Mario Hermoso et Renan Lodi, en défense; Yannick Carrasco, Rodrigo de Paul, Geoffrey Kondogbia (de retour à son poste naturel après avoir servi comme défenseur central lors des quatre derniers matchs de son équipe) et Thomas Lemar, au milieu de terrain ; et Ángel Correa et Luis Suárez, à l’avant.

A son retour à la maison après la chute libre qui a commencé avec le 1-2 avec Majorque, c’est le probable onze de l’Atlético, qui a marqué un but presque à chaque tir qu’il a reçu au cours des quatre dernières journées (huit sur onze) et souffre un échec général. Il est trahi par les 17 points qu’il regarde de loin vers la direction du Real Madrid ou ses derniers résultats : il n’a remporté que trois de ses dix derniers matches de championnat depuis qu’il a battu Barcelone 2-0 au Wanda Metropolitano, quand il ressenti à un niveau proche de l’optimum. Ce n’était pas la réalité.

Devant, Rayo affronte le duel touché par l’épidémie de covid qui a débuté la semaine avec seulement huit joueurs de la première équipe, un nombre qui grandit au fil des jours jusqu’à en compter quinze lors de l’avant-dernière séance : les gardiens Luca Zidane et Iván Arboleda ; les défenseurs Mario Hernández, Kevin Rodrigues, Iván Balliú, Nikola Maras, Esteban Saveljich et Fran García ; les milieux de terrain Santi Comesaña, Oscar Valentín, Isi Palazón, Pathé Ciss et Unai López ; et les attaquants Andrés Martín et Sergi Guardiola.

Au lieu de cela, dix joueurs n’étaient pas encore disponibles en raison de Covid-19 : Stole Dimitrievski, Alejandro Catena, Baby, Álvaro García, Mario Suárez, José Ángel Pozo, Óscar Trejo, Randy Nteka, Radamel Falcao (un buteur dans l’histoire de l’Atlético de Madrid , champion de trois titres avec lui et avec un rôle décisif) et Yacine Qasmi.

De tous, le seul qui a transcendé l’information est le milieu de terrain argentin Óscar Trejo, qui, via ses réseaux sociaux, a révélé qu’il avait donné deux points négatifs lors des deux derniers tests et qu’il serait disponible pour rejoindre l’entraînement cet après-midi et, pour Autant jouer contre l’Atlético.

Avec ce panorama, Andoni Iraola ne pourra pas aligner les onze qui venaient habituellement jouer en entrée et qui étaient très définis au jour le jour. Ainsi, face à l’Atlético, Luca Zidane agira sous les bâtons, Sergi Guardiola comme référence offensive et l’une des variantes qui pourrait se produire dans le onze de l’entraîneur est de dépasser l’ailier Fran García à l’extrême gauche pour que Kevin Rodrigues joue derrière. .

Rayo arrive à ce match à un bon moment en raison des 30 points qu’il ajoute au classement et qui ne le place que l’un des 31 que l’équipe a atteints lors de la saison 2012-13, lorsqu’il a joué le meilleur premier tour de sa histoire dirigée par Paco Jémez.

Sa bonne performance repose avant tout sur sa force en tant que local, car au stade de Vallecas, il est invaincu et compte 25 points sur 27 possibles. D’un autre côté, en tant que visiteur, ils n’ont ajouté que 5 sur 27 et sont la troisième pire équipe de la catégorie à domicile.

Les files d’attente probables

Athlète de Madrid: Oblak ; Trippier, Giménez, Hermoso, Lodi ; Carrasco, De Paul, Kondogbia, Lemar ; Correa, Luis Suárez.

Rayon Vallecano : Luca Zidane ; Balliú, Maras, Saveljich, Kevin Rodrigues ; Isi Palazón, Comesaña, Valentin, Fran García ; Unai Lopez ; Sergi Guardiola.

Arbitre: Figueroa Vázquez (C. Andaluz).

Stade: le métropolite Wanda.

Heure: 16.15.