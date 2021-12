L’Atlético-Rayo Majadahonda en Coupe se jouera au Wanda Metropolitano

22/12/2021 à 19:54 CET

.

Rayo Majadahonda a officialisé le KO des huitièmes de finale de la Copa del Rey qu’il doit affronter un seul match contre l’Atlético de Madrid aura lieu au stade Wanda Metropolitano.

« Grâce aux bonnes relations entre les deux clubs, la proposition de changer le stade a été adressée à la Fédération royale espagnole de football afin d’améliorer les conditions du match. Cette demande a été acceptée par la plus haute instance du football espagnol après les informations fournies ces derniers jours », soulignent-ils dans une communauté du club de Majariego.

Il y est expliqué qu’un duel comme celui qu’ils doivent affronter contre les rojiblancos « implique une plus grande mobilisation de services et de ressources que Cerro del Espino n’est pas capable d’héberger« Il cherche également à fournir des facilités aux médias pour effectuer leur travail.

Quant aux fans, Ils sont remerciés pour leur compréhension et il est précisé que le transfert vers l’établissement où se déroulera le match sera facilité. Il est également expliqué que la décision contribuera à satisfaire les besoins des collaborateurs et des sponsors, ce qui peut également être vu comme une récompense pour l’équipe en ayant la possibilité de jouer dans un stade de premier niveau et qu’elle donnera un coup de fouet au club coffres en facilitant une collecte plus élevée.