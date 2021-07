L’Atlético recrute le Brésilien Marcos Paulo jusqu’en 2026

in

05/07/21 à 17:17 CEST

Marc Paulo est désormais officiellement un nouvel acteur de la Athlète de Madrid. Le matelas club a annoncé ce mardi après-midi l’incorporation de ce jeune talent brésilien, qui signe jusqu’en juin 2026. Né le 1er février 2001 à Sao Gonçalo (Rio de Janeiro), le footballeur arrive avec la lettre de liberté après avoir mis fin le 30 juin à son relation avec le Fluminense.

Un mouvement qui était déjà fermé en janvier, mais qui jusqu’à présent n’avait pas été annoncé publiquement. Marc Paulo, qui fait partie des 100 joueurs nominés pour le Golden Boy, a payé un lourd tribut pour ce bond en avant important dans sa jeune carrière. Il n’a pas joué depuis six mois, le club de Rio de Janeiro l’ayant retiré du terrain après avoir refusé de signer sa proposition de renouvellement.

Cette promesse de 20 ans s’accompagne de l’illusion de décrocher un poste dans le Wanda Metropolitano et trouver le trou laissé par Vitolo. Joueur offensif avec passeport portugais, Marc Paulo il peut jouer sur tout le front d’attaque. Avec 1,86 mètre de haut, c’est un joueur fort physiquement mais aussi connu pour ses vertus techniques. Dribble, vision du jeu et définition devant le but font partie de ses atouts.

La toute nouvelle signature devrait commencer la pré-saison sous les ordres de Diego Pablo Simeone. Ce sera le dernier mot pour décider si l’attaquant reste cette saison à Madrid ou si un prêt est sollicité pour lui permettre d’acquérir de l’expérience.