L’Atlético rend visite à un Alavés dans le besoin

24/09/2021

Le à 20:02 CEST

Ni l’Atlético de Madrid, bien plus productif que lucide, bien plus haut sur la table que décisif sur le terrain, ni Antoine Griezmann pas même Alavés, le dernier avec zéro point, n’a commencé au niveau attendu en Liga Santander, le tout avec une réaction en attente ce samedi à Mendizorroza, sans marge d’erreur, sous la pression des doutes et des attentes. Car le bloc de Vitoria n’avait pas l’intuition d’être là où il est maintenant, en bas de tableau, tout comme le dernier championnat s’est terminé sous les ordres de Javi calleja, avec seulement deux défaites en neuf matchs pour sauver la catégorie, contrairement aux cinq matchs qu’il a perdus dans cette catégorie, les quatre derniers sans aucun but en sa faveur. Et parce que l’Atlético vise le maximum, en tant qu’actuel champion de la Ligue et avec l’effectif qu’il a constitué autour Diego Siméone, toujours en train de se préparer, même s’il n’y a que deux nouvelles pièces qui sont les plus visibles d’une campagne à l’autre : une à l’avant, la Griezmann, et un autre au milieu, Rodrigo de Paul.

Le « nouvel » Atlético n’a pas encore trouvé l’attaquant français tant attendu à son retour de Barcelone. Pas même l’histoire qu’il a écrite au cours de ses cinq années précédentes dans l’équipe, sa connaissance des mécanismes du schéma de l’entraîneur argentin ou ses 133 buts en 257 duels n’ont accéléré le processus que chaque joueur qui vient au club doit suivre et qui, en cette affaire, n’était pas attendue aussi complexe qu’elle l’est : ni buts ni rien qui rappelle sa version incontestable.

Un casse-tête et un défi encore sans solution pour Siméone après quatre rencontres, dont Griezmann il a participé à tous et a commencé dans trois. Sur les quatre, l’équipe en a remporté deux et en a fait deux autres, les quatre buts étant concentrés sur les deux victoires (1-2 contre l’Espanyol et Getafe) sans lui au sol. Sera-t-il encore à la une ce samedi ? C’est l’un des doutes du line-up, dont Simeone n’a rien révélé ni à l’entraînement ni en conférence de presse ce vendredi, pour la cinquième rencontre en deux semaines de l’équipe rojiblanco, dans laquelle certains changent avec toutes les ressources. vous avez.

Par exemple, le retour de Geoffrey Kondogbia, déjà surmonté une entorse de la cheville, ou Rodrigo de Paul au centre du terrain. Ou peut-être Koke, même si son récent redressement remet en cause une propriété qui serait incontestable en toute autre circonstance, ou Sime Vrsaljko, si vous choisissez de doser des minutes à Kieran tripier. Le dos est fixe Stefan Savic. Ils font aussi semblant José Maria Gimenez et Mario Hermoso, soit avec cinq ou quatre derrière, comme Yannick Carrasco sur la voie de gauche et Image de balise Marcos Llorente à travers le milieu. Et en haut il attend Luis Suarez, le facteur différentiel qui, par ailleurs, a marqué chacune de ses quatre visites à Alavés, juste à côté de Griezmann ou Ange Corréa. Le but est Jan Oblak. Parmi ces noms circule le probable onze de l’Atlético, au bord de la déception quasiment à chaque duel cette saison, même si c’est encore une équipe invincible, qui gère mieux cette saison à l’extérieur (9 sur 9 points, avec trois victoires par 1-2 ) qu’à domicile (5 sur 9 points, avec deux nuls et une victoire 1-0) et qu’il est revenu deux marqueurs adverses, le dernier contre Getafe contre dix.

Alors que Simeone se concentre sur le manque d’intensité dans les premiers instants ou rappelle les circonstances qui ont entouré l’équipe en pré-saison, tandis que Milan apparaît mardi en Ligue des champions dans un affrontement plus crucial si possible par 0-0 à domicile contre Porto, La Liga exige un rythme de victoires constant, ainsi que le leadership, détenu par le Real Madrid et deux points par l’Atlético, sans Joao Félix, sanctionné, ni Thomas lemar, blessé, à Vitoria. Là, il a besoin de gagner, autant qu’il a besoin de battre Alavés, en crise et sans marquer en cinq matchs. Tout en évoluant très lentement, lors de la dernière journée contre l’Espanyol, il a parfois amélioré son jeu, mais cela n’a pas suffi pour commencer à ajouter. Les données sont très difficiles pour l’équipe de Javi calleja, qui n’a marqué qu’un penalty et fait de grosses erreurs dont ses rivaux profitent.

A cela s’ajoute la situation physique des joueurs importants qui ne pourront pas être avec leurs coéquipiers comme Edgar Mendez, Père Pons, Florian Lejeune et javi lopez. Cela limitera grandement les possibilités de l’entraîneur madrilène de trouver un onze de départ qu’il recherchait depuis la première journée de Ligue.

Lors des douze dernières rencontres entre rojiblancos et babazorros, les Basques n’ont réalisé que quatre nuls. Pour briser cette séquence, les joueurs de Vitoria devront beaucoup changer leur jeu et ajouter des troupes à la fois en défense et en attaque car ils génèrent peu d’occasions et sont facilement maîtrisés à l’arrière.