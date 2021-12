L’Atlético résiste dans les pronostics et n’abandonne pas son combat avec Séville pour traquer le Real Madrid

16/12/2021 à 14:38 CET

Betfair

Séville et l’Atlético de Madrid se rencontrent dans l’un des duels les plus attrayants du lendemain avec l’équipe andalouse deuxième au classement de la Liga et l’Atlético quatrième. Ceux de Pizjuán sont huit derrière le leader mais, avec un match de moins, comme les rojiblancos mais déjà 13 derrière le Real Madrid.

A l’optimisme de ceux de Cholo, Séville n’a remporté qu’un de ses neuf derniers matchs contre l’Atlético de Madrid en Liga (4E 4D) alors que c’était le dernier entre eux dans la compétition (1-0 en avril dernier) – non. a remporté deux matchs de suite en championnat contre les rojiblancos depuis 2010 (2). L’Atlético de Madrid, bien sûr, n’a pas gagné lors de ses trois dernières visites à Séville en Liga (2E 1D), après avoir gagné lors de deux des trois précédentes (1D) – c’est leur pire séquence sans victoires à l’extérieur contre celles de Nervión dans la compétition avec Diego Simeone comme entraîneur.

Égalité totale pour remporter le titre

Selon les prévisions de Betfair, la distance en championnat ne se reflète pas dans la lutte pour le titre. Si Séville prend cinq points à l’Atlético au classement actuel, dans la liste des favoris du championnat les rojiblancos maintiennent le type. Que l’Atlético ou Séville remportent la Liga, le favoritisme est partagé dans les pronostics. Que Madrid le fasse, plus probablement. Barcelone s’installe en quatrième position pour remporter le titre de champion.

Sans Griezmann il y a le paradis

Une curiosité relie l’Atlético à un bon passé en Andalousie. L’Atlético de Madrid n’a perdu que lors d’une de ses huit dernières visites contre des équipes andalouses en Liga (4V 3E), 1-0 précisément contre Séville en avril dernier. Il est également frappant de voir à quel point l’Atlético de Madrid a un meilleur pourcentage de victoires en Liga cette saison sans Antoine Griezmann (66,7%) qu’avec lui sur le terrain (46,2%, 6V 4E 3D). En effet, il n’a pas perdu dans la compétition cette saison alors qu’il a joué sans les Français (2V 1E).

Pour cette raison, Cholo semble qu’il va choisir de récupérer un couple à succès. L’un est spécialiste du but et l’autre de faciliter le travail de ses coéquipiers afin qu’ils voient plus facilement le but. Luis Suárez et Ángel Correa se formeront à nouveau ensemble au sommet de l’attaque du matelas au Sánchez Pizjuán selon ce que Simeone a répété mercredi dernier. L’entraîneur argentin est conscient qu’avant la finale que signifiera le match contre Séville, il a besoin de son meilleur tireur et pour compenser le match uruguayen, il alignera un Correa qui est le joueur qui peut faire le mieux pour Griezmann.

L’esprit de Valladolid

Ils n’ont pas joué trop de minutes ensemble cette saison malgré le fait que l’Argentin ait disputé tous les matchs officiels à ce jour et que Suárez ait commencé la plupart d’entre eux, mais lou c’est vrai que nommer ngel et Luis c’est penser au dernier titre de champion.

Le point d’Angelito pour égaliser le choc contre Valladolid à José Zorrilla et les minutes de définition après Luis Suárez ont été essentielles pour que l’Atlético puisse défendre le titre à ce stade de l’année. Ainsi, dans un moment délicat.

Loin du leader du classement et contraint de battre un rival direct, Simeone mise sur la tête de la Liga. Selon les prévisions de Betfair, Séville et l’Atlético partagent la même position pour remporter le match de samedi prochain, ce qui reflète la grande égalité présumée dans l’affrontement.