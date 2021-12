L’Atlético risque sa vie à Porto

12/07/2021 à 06:30 CET

Roger Payro

Installé dans l’abîme auquel il s’est lui-même condamné pour ses actions à la Pyrrhus, en Europe l’Atlético n’a plus de marge d’erreur. En Champions, il ne dépend pas de lui-même ni d’être au deuxième tour et pourrait même être vu en dehors de la Ligue Europa, un moindre mal traditionnel qui serait désormais un échec. Le sommier a du potentiel pour ne pas être dans cette situation ou avoir besoin des cabales avec lesquelles il arrive ce mardi à Do Dragao, où il se mesure face à un Porto qui s’accroche à la deuxième place.

L’équipe du matelas doit gagner oui ou oui et regarder de travers San Siro. Si Milan parvient à vaincre l’intraitable Liverpool, l’Atlético devra gagner par au moins un but de plus que les « Rossoneri ». Si la base est déjà compliquée, les absences dans l’axe de l’arrière rendent la montagne encore plus difficile à gravir. Giménez et Savic sont absents en raison d’une blessure et Felipe est absent pour cause de suspension. Handsome, le seul défenseur central disponible dans l’équipe, aura Kondogbia comme partenaire, contraint de retarder sa position.

Pour ajouter de la pression, les comptes rojiblancas peuvent subir un coup dur. Ne pas passer la phase signifie que l’Atlético ressentira un écart de 9,6 millions d’euros -le montant accordé automatiquement par l’UEFA pour passer en huitièmes de finale-, à l’exception du 2,8 de la simple victoire à Porto.

Sauf surprise, Simeone pariera sur 4-5-1 avec le doute de savoir si Carrasco, après avoir surmonté quelques désagréments, sera de la partie ou optera pour Joao Félix. Suárez commencera et probablement Griezmann aussi. Koke et De Paul sont immobiles et Lemar occupera le reste de la démarcation. Lodi et Marcos Llorente, les côtés d’une défense qu’ils garderont Le but d’Oblak, plus percé que d’habitude : 16 buts encaissés lors des 10 derniers matchs.

L’Atlético aura besoin des stars pour aligner, ce que Porto essaiera d’éviter. Immergé dans une séquence de huit victoires consécutives au Portugal, où il est leader, le casting de Sérgio Conceiçao rêve de conserver la deuxième place. Cependant, s’il ne gagne pas, il pourrait même être absent de la Ligue Europa. La peinture portugaise n’a pas tant d’absences, bien que le limogeage pour sanction d’Oribe et le probable de Pepe, touchés physiquement, sont fondamentaux. Marcano ne sera pas non plus au centre de la défense en raison d’une blessure. Otavio et Luis Diaz ajoutera de la poudre à canon à l’attaque des « dragons », menés par Taremi et Evanilson.

Compositions probables :

Port: Diogo Costa ; Cardoso, Mbemba, Zaidú, Manafá; Otávio, Sérgio Oliveira, Vitinha, Luis Díaz ; Taremi et Evanilson.

Sportif: Oblak ; Llorente, Kondogbia, Hermoso, Lodi; Griezmann, De Paul, Koke, Lemar, Joao Félix ; et Luis Suarez.

Arbitre: Clément Turpin (France).

Heure: 21h00.

Stade: Faites Dragao.