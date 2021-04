L’Atlético River Ebro bat Vianés à domicile

25/04/2021 à 22h00 CEST

le Vianés n’a pas réussi à plier le Atlético River Ebro, qui a gagné 2-1 lors du match disputé ce dimanche dans le Saint Miguel. le Atlético River Ebro Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier duel tenu contre lui. Agoncillo. Concernant l’équipe visiteuse, le Vianés a récolté une égalité dans les deux sens contre le CD Tedeon, ajoutant un point lors du dernier match organisé dans la compétition. Avec ce marqueur, le coin défini est le premier, tandis que le Vianés il est troisième à la fin du duel.

La première équipe à marquer a été la Atlético River Ebro, qui a ouvert le tableau de bord grâce à un peu de Iñaki Rivas dans la minute 36. Il a mis les tables sur Vianés avec un objectif de cadres à la limite de la fin, en 44, terminant la première mi-temps avec un résultat de 1-1.

En seconde période est venu le but de l’équipe locale, alors qu’il en a profité pour traverser le filet de son adversaire avec un but de Abdellaoui quelques instants avant le coup de sifflet final, en 89, concluant le match avec un score final de 2-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Atlético River Ebro de Edu Hache soulagé Thomas, Abdellaoui, Lin Oui Mauléon pour Medrano, Perez, Ivan Pascual Oui Alvaro Holzheier, tandis que le technicien du Vianés, Borja Lerma, a ordonné l’entrée de Ninil, Rodriguez, Garin, Carré Oui Châtain fournir Alvaro Ruiz, Ubis, Carlos Mendaza, cadres Oui Compter.

Au cours des 90 minutes de jeu, un total de six cartes ont été montrées. le Atlético River Ebro a dû faire face à la sanction de Medrano et Iñaki Rivas avec un carton jaune et l’expulsion de Medrano avec un carton rouge, alors que les visiteurs ont subi la sanction de Alvaro Ruiz, Borja Chasco Oui Carlos Mendaza.

Pour le moment, le Atlético River Ebro il obtient 31 points et le Vianés avec 28 points.

Le lendemain de la deuxième phase de la troisième division, le Atlético River Ebro jouera contre lui Berceo à la maison, tandis que le Vianés affrontera dans sa querelle contre le Alberite.

Fiche techniqueAtlético River Ebro:Álvaro, Miguel Saenz, Medrano (Tomás, min.46), Diego, Perez (Abdellaoui, min.63), Sergio Fojón Yañez, Ivan Pascual (Linos, min.80), Iñaki Rivas, Álvaro Holzheier (Mauleón, min.83) ), Alberto et UrzanquiVianés:Jesus, Borja Chasco, Santi, Pablo Vega, Cadarso, Marcos (Cuadrado, min 85), Álvaro Ruiz (Ninil, min 56), Ubis (Rodriguez, min 56), Conde (Moreno, min 85), Carlos Mendaza (Garín, min 74) et ZúñigaStade:Saint MiguelButs:Iñaki Rivas (1-0, min.36), Marcos (1-1, min.44) et Abdellaoui (2-1, min.89)