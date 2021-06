L’Atlético River Ebro défend son avance face à Berceo

04/06/21 à 16:31 CEST

Samedi prochain à 16h30 se jouera le match de la dernière journée de la deuxième phase de la troisième division, dans lequel nous verrons le Atlético Fleuve Èbre et à Berceo dans le Saint Miguel.

le Atlético Fleuve Èbre tentera de remporter la victoire dans la compétition après avoir remporté le Vianes dans le Prince de Viana par 1-3, avec des buts de pablo vega, Urzanqui Oui Puchi. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté cinq des neuf matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 33 buts pour et 35 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Berceo ne pouvait pas gagner à CD Tedeon lors de son dernier match (1-2), si bien qu’une victoire contre le Atlético Fleuve Èbre Cela vous aiderait à améliorer votre palmarès en compétition. À ce jour, sur les neuf matchs que l’équipe a disputés dans la deuxième phase de la troisième division, elle en a remporté cinq avec un bilan de 41 buts pour et 45 contre.

En tant que local, le Atlético Fleuve Èbre Il a réalisé des statistiques de deux victoires, une défaite et un nul en quatre matchs disputés dans son domaine, des chiffres qui peuvent être encourageants pour lui. Berceo, car ils manifestent une certaine faiblesse des locaux dans les matches qui se jouent dans le Saint Miguel. Aux sorties, le Berceo Il a gagné trois fois et fait match nul une fois en quatre matchs jusqu’à présent, il sera donc un adversaire coriace pour lui. Atlético Fleuve Èbre, qui devra tout faire pour défendre l’avantage du terrain.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Saint Miguel et le solde est de 10 victoires, une défaite et deux nuls en faveur du Atlético Fleuve Èbre. À leur tour, les locaux ont un total de six matchs d’affilée sans perdre contre ce rival dans la deuxième phase de la troisième division. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans cette compétition, c’était en décembre 2019 et le résultat était un match nul (1-1).

Actuellement, les équipes sont à égalité à 41 points dans le classement de la deuxième phase de la troisième division, ce match pourrait donc changer leur place dans le tableau. L’équipe à domicile est à la première place, tandis que l’équipe visiteuse est à la deuxième place.