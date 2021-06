L’Atlético River Ebro devient fort à domicile et bat Berceo (3-1)

in

06/06/2021 à 23:37 CEST

le Atlético Fleuve Èbre battre 3-1 à Berceo ce samedi lors de la dernière journée de la deuxième phase de la troisième division, terminant leur temps dans la compétition par une victoire. le Atlético Fleuve Èbre est venu avec l’intention de remporter une autre victoire après avoir gagné à l’extérieur par un score de 1-3 à Vianes. Du côté des visiteurs, le Berceo il a été battu par 1-2 lors du dernier match qu’il a joué contre le CD Tedeon. Avec cette défaite, l’équipe de Logroño s’est placée en deuxième position après la fin du match, tandis que le Atlético Fleuve Èbre est le premier.

Le match a commencé de manière positive pour l’équipe de Logroño, qui a ouvert le score grâce à un but de Martinez à la 32e minute. L’équipe locale a égalisé par un but de Diégo à la 39e minute, terminant la première mi-temps sur un score de 1-1.

La deuxième partie de la confrontation a débuté de manière excellente pour l’équipe du coin, qui a contourné la lumière avec un but de Lin à la minute 52. Il a ajouté à nouveau le Atlético Fleuve Èbre, qui a augmenté le score avec un but de Ivan Pascual à 78 minutes, terminant ainsi le match sur un score de 3-1 à la lumière.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Atlético Fleuve Èbre a donné accès à Lin, Sergio Fojon Yañez, Miguel Saenz, Arnedo Oui Nii pour Juanpa, Puchi, Thomas, Urzanqui Oui Mauléon, Pendant ce temps, il Berceo a donné accès à Azofra, Rodrigue Oui Miguel pour Aguirre, Diego Zangróniz Oui Fernando.

L’arbitre a réprimandé Urzanqui, Guti Oui Sergio Fojon Yañez par le Atlético Fleuve Èbre déjà Martinez par l’équipe de Logroño.

En ce moment, le Atlético Fleuve Èbre il lui reste 44 points et le Berceo avec 41 points.

Fiche techniqueAtlético Fleuve Èbre :Álvaro, Juanpa (Linos, min.46), Diego, Mauleón (Nii, min.74), Guti, Ivan Pascual, Tomás (Miguel Saenz, min.56), Iñaki Rivas, Puchi (Sergio Fojón Yañez, min.46) , Urzanqui (Arnedo, min.64) et AlbertoBerceo :Picote, David, Asier Ganuza, Diego Zangróniz (Rodrigo, min.59), Fernando (Miguel, min.71), Daniel Viguera, Garcia, Martinez, Saenz, Aguirre (Azofra, min.59) et GaliStade:Saint MiguelButs:Martinez (0-1, min. 32), Diego (1-1, min. 39), Linos (2-1, min. 52) et Ivan Pascual (3-1, min. 78)