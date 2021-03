Deux autres points qui vont au purgatoire sportif. Le leader a renoncé à un match nul dans le derby contre Getafe et ouvre la bataille pour le titre. Madrid a déjà six ans et Barcelone, s’il battait Huesca lundi, en aurait quatre. David Soria était la «faute» et non le «cha cha cha». Le gardien madrilène a été la vedette du match avec ses interventions, surtout après l’expulsion de Nyom. L’Atlético s’est transformé en supériorité, mais n’a pas trouvé le chemin de Soria. Luis Suárez a percuté un ballon dans le bois et Dembélé a pris la tête avec tout le but à sa disposition. Il y a la Ligue.

