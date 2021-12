L’Atlético se rend à Grenade sans Llorente, Griezmann, Giménez, Savic et Vrsaljko

21/12/2021 à 19:13 CET

L’Atlético de Madrid se rend à Grenade ce mardi pour le match reporté de la neuvième journée de LaLiga Santander qu’il récupérera ce mercredi sans Marcos Llorente, Antoine Griezmann, José María Giménez, Stefan Savic et Sime Vrsaljko, les cinq blessés de la convocation de 19 joueurs de l’entraîneur Diego Simeone, qui a évoqué les footballeurs de la filiale Ibrahima Camara, Javi Serrano et Carlos Martín.

Ni Llorente ni Griezmann ni Giménez ni Savic ne sont disponibles pour le technicien en raison de blessures musculaires. Le milieu de terrain, blessé à Séville, manquera ce match ; Griezmann, blessé lors du derby face au Real Madrid, est sorti de son deuxième engagement consécutif ; Giménez, qui a subi une contracture contre Cadix, le cinquième ; et Savic, qui a souffert de cette maladie contre Majorque, continuera pour le quatrième duel consécutif.

Sime Vrsaljko est également absent, dans son cas en raison de la fracture de l’arcade zygomatique subie contre Porto à Do Dragao et dont il est intervenu il y a dix jours, et Ivan Saponjic ne figure pas sur la liste, déjà remis d’une blessure, mais qui n’entre pas dans les plans de Simeone, qui a de nouveau dans la convocation avec la centrale Ibahima Camara, avec le milieu de terrain central Javi Serrano et l’attaquant Carlos Martín pour compléter l’appel.

On y retrouve les 16 autres joueurs de l’équipe première : les gardiens Jan Oblak et Benjamin Lecomte ; les défenseurs Kieran Trippier, Felipe Monteiro, Renan Lodi et Mario Hermoso ; les milieux de terrain Geoffrey Kondogbia, Rodrigo de Paul, Koke Resurrección, Thomas Lemar et Héctor Herrera ; l’ailier Yannick Carrasco ; et les attaquants Ángel Correa, Joao Félix, Matheus Cunha et Luis Suárez.