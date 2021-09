L’Atlético sort à un bon rythme contre le fond

in

25/09/2021 à 00h05 CEST

pari

Les Alaves ne lève pas la tête après le pire départ possible en Liga Santander. Les babazorros n’ont pas gagné un seul match jusqu’à présent dans la compétition et maintenant ils doivent danser avec un très moche : le Athlète de Madrid. Les rojiblancos ne transmettent pas les meilleurs sentiments, mais ils sont bien supérieurs.

Les Alavés a déjà enchaîné quatre matchs sans voir la porte, bien que si vous pensez que contre les rojiblancos ils marqueront au moins un but c’est un [1.95]. Si, en revanche, vous considérez que les habitants ne pourront pas sortir leur tableau de bord, celui-ci est versé à [1.75].

Les Athlète de Madrid, quant à lui, vient de battre le Getafe sur la corne avec un grand retour. Ils sont clairement favoris pour le choc avec Alavés et, malgré tout, ils ont un quota plus qu’intéressant à mettre dans un combiné. Cette expiration est de [1.54].

Cependant, notre quota recommandé va aller à la recherche d’un buteur de l’Atlético de Madrid. Que ceux de Cholo Simeone marquent plus d’un but est payé pour [1.83] et nous considérons qu’il a une grande valeur compte tenu de la poudre à canon que les rojiblancos ont au-dessus.

Quant aux noms propres du parti, qui Luis Suarez la note est de [1.9]. Qui fait Antoine Griezmann il est payé à [2.7], un grand quota pour un joueur qui, bien que pas à son meilleur, a beaucoup de qualité à donner et à prendre.