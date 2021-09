L’Atlético souffre à Cornellà

09/09/2021 à 18:16 CEST

Arnau montserrat

Après une saison sans croisement, l’Atlético revient au stade RCDE. Dans cette impasse du temps, l’Espanyol a fait ses devoirs en deuxième division et a remporté le championnat d’argent. L’équipe de Simeone n’a pas perdu de temps non plus, qui a remporté le titre de la plus haute catégorie espagnole. Ce dimanche les deux champions de la saison dernière se rencontrent. Et attention car l’Atlético n’a pas de très bons précédents chez les Bleu et Blanc.

Au cours de la dernière décennie, depuis que le club des perruches a déménagé à Cornellà, le bilan est positif pour l’équipe catalane. Cinq victoires, quatre nuls et seulement trois défaites en 12 matchs. Si nous décomposons ces chiffres plus en profondeur, Dernière victoire de l’Atlético de Madrid au stade RCDE le 22 avril 2017. Il y a quatre ans et demi.

Il l’a fait pour le minimum avec un but, coïncidences de la vie, d’Antoine Griezmann. Le Français a déjà rejoint les commandes de Simeone et sera presque certainement aussi ce dimanche, prêt à jouer. Lors de cette dernière défaite, Diego López était déjà dans le but et David López, qui faisait office de défenseur central.

Ainsi, l’Espanyol ajoute trois visites en championnat de l’Atlético sans perdre. Le dernier, un 1-1 avec des buts de Saúl et Savic dans son propre but. Les deux saisons précédentes, les perruches triomphent. Un 3-0 mémorable avec un doublé de ‘Panda’ Borja Iglesias qui a finalement servi à faire entrer l’équipe en Ligue Europa. Celui du 17/18, trois points pour le minimum avec un but de Sergio García.

Le reste des victoires

Au cours de cette dernière décennie, l’Espanyol a ajouté trois autres victoires. Le premier, lors de la première du nouveau stade. 3-0 avec des buteurs de noms mythiques comme Osvaldo. Puis il a ajouté deux nuls consécutifs, l’un correspondant à un match de Copa del Rey et a encore gagné 4-2 lors de la saison 2011/2012 avec deux buts de Verdú, un autre de Sergio García et Romaric !.

C’était le dernier match de l’Atlético de Madrid sans Cholo Simeone sur le banc. À peine 12 jours après une chute à domicile, l’entraîneur argentin a atterri au Vicente Calderón. Le premier match avec Simeone sur le banc, défaite Perica. Le premier dans le nouveau stade. 0-1.

Mais l’année où les colchoneros ont remporté le titre de champion, en 13/14, ils n’ont pas pu gagner à Cornellà. En fait, ils ont perdu. 1-0 avec le but de Courtois. De là est venu une séquence de défaites de trois saisons sans pouvoir les battre. Un match nul et vierge, une défaite 1-3 lors de la saison 2015/2016 et un nouveau trébuchement 0-1 la saison suivante. Le résultat qui a le plus prédominé avec jusqu’à quatre cas. Cholismo par drapeau.