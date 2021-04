L’Atlético Tordesillas a battu Mirandés B 2-1 au stade municipal Las Salinas

04/03/2021 à 20:50 CEST

le Athlétique Tordesillas a remporté à domicile 2-1 leur premier match de la deuxième phase de la troisième division disputée ce samedi au Stade municipal Las Salinas. A l’issue du match, l’équipe de Tordesillano est cinquième avec 29 points et les Mirandés troisième avec 33 points en fin de match.

Le jeu a commencé de manière excellente pour lui Athlétique Tordesillas, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de tours à la 7e minute, concluant la première mi-temps avec le score 1-0.

Dans la seconde mi-temps, l’équipe locale a marqué un but, ce qui a augmenté son avantage grâce à un autre but de tours, qui a ainsi réalisé un doublé à la 66e minute, mais plus tard l’équipe visiteuse à la 75e minute s’est approchée du tableau d’affichage grâce à un but de Alfred, mettant fin au duel avec un résultat final de 2-1.

Lors de la réunion tenue au Stade municipal Las Salinas, l’arbitre n’a montré aucun carton jaune tout au long du match. Cependant, il a envoyé hors du terrain avec un carton rouge direct à Camilo, par l’équipe locale.

Pour le moment, le Athlétique Tordesillas il obtient 29 points et le Mirandés B avec 33 points.

Au cours du tour suivant, le deuxième de la deuxième phase de la troisième division, le Athlétique Tordesillas disputera son match contre le Arandina à domicile. Pour sa part, Mirandés B jouera dans son fief son jeu contre La Vierge du Chemin.

Fiche techniqueAtlético Tordesillas:David García, Blanco, David Gómez, Villa (Abraham R., min.73), Herva, Sanz (Dani Diez, min.73), Prada, Luismi (Ayllon, min.63), Rafa (Héctor, min.80) , Diego Iglesias (Camilo, min 63) et TorresMirandés B:Alberto González, Marotías, Mario E., Ayerdi, Carles Marco, Santolaya, Arkaitz, Chabo, Acedo, Oscar Gonzalez et AlfredoStade:Stade municipal Las SalinasButs:Torres (1-0, min.7), Torres (2-0, min.66) et Alfredo (2-1, min.75)