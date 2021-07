L’Atlético trébuche contre un RB Salzbourg plus abouti

in

28/07/2021 à 23:01 CEST

L’Atlético de Madrid a encaissé sa première défaite de pré-saison ce mercredi, après le match nul contre Numancia, en s’inclinant 1-0 contre le Red Bull Salzbourg dans un duel au cours duquel Diego Pablo Simeone elle a continué sans pouvoir compter sur les footballeurs qui ont disputé des tournois internationaux avec leurs équipes nationales.

Red Bull Salzbourg

Köhn ; Kristensen, Piatkowski, Wöber, Guindo ; Camara, Diambou, Seiwald, Susic ; Adamu et Adeyemi. Okoh, Onguéné, Capaldo, Bernede, Aaronson, Junuzovic, Ulmer, Solet, Ludewig, Sesko, Amankwah et Okafor ont également joué.

Athlète de Madrid

Oblak ; Camus, Fran González, Hermoso, Manu Sánchez ; Riquelme, Moreno, Saul, Valera; Soriano et Julien. Grbic, Arias, Ricard Sánchez, Garcés, Medrano, Serrano, Montero, Camello et Guerrero ont également joué.

Arbitre

Sebastian Gishamer (Autriche). TA : Camus (21′) et Saúl (36′).

Stade

Arène Red Bull. 21 087 spectateurs.

Face à cette situation, le sélectionneur argentin a débuté avec un onze où des joueurs plus expérimentés comme Oblak, Beau ou alors Saül ils ont alterné avec des jeunes désireux de saisir leur chance sur le green. Devant, une équipe autrichienne qui a déjà commencé son championnat et qui était en danger dès le départ principalement grâce à la figure de Sucique, qui a mis à l’épreuve Oblak après quoi Adamou a caressé le but d’une tête qui est montée haut.

Petit à petit, les rojiblancos se débarrassaient de la pression mais à la trente-quatrième minute, une contre-attaque après vol au centre du terrain des hôtes l’a culminée avec succès Adeyemi sans rien pouvoir faire Oblak. Avec le reste, les changements sont arrivés et dans cette alternance les Madrilènes semblaient se sentir à l’aise, qui grâce à Julien Siméone Ils ont mis l’égaliseur. Cependant, une main précédente de chameau empêché l’arbitre d’encaisser le but.

C’était l’occasion la plus claire pour les visiteurs, qui n’ont pas réussi à déranger une équipe plus roulée qui pourrait même prolonger l’avantage si Oblak n’aurait pas frappé à nouveau pour bloquer un tir de Bernède.