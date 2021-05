L’Atlético Victoria reçoit la Villa Santa Brígida

29/05/2021 à 13:01 CEST

le Villa Santa Brígida voyage ce dimanche à Municipale de la Victoria se mesurer avec Victoria athlétique dans son sixième tour de la deuxième phase de troisième division, qui débutera à 13h00.

le Athlétique Victoria Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la sixième journée après avoir perdu son dernier match contre lui Port de l’Union par un score de 3-1. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté l’un des trois matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 19 buts pour et 35 contre.

Du côté des visiteurs, le Villa Santa Brígida a remporté la victoire contre le Guimar lors de leur dernier match de la compétition (5-0), avec des buts de Francisco Trujillo, Fourmi Oui chicha, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief des Victoria athlétique. Sur les cinq matchs qu’il a disputés cette saison de la deuxième phase de la troisième division, le Villa Santa Brígida il en a remporté deux avec un chiffre de 25 buts pour et 24 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Victoria athlétique Il a su se défendre dans son stade lors de son unique match disputé en deuxième phase de troisième division à domicile. A la maison, le Villa Santa Brígida a un bilan d’une défaite et d’un nul en deux matchs joués, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade de la Victoria athlétique si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Municipale de la Victoria et le bilan est une défaite et deux nuls en faveur de la Victoria athlétique. De plus, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs deux dernières visites au stade de la Victoria athlétique. La dernière rencontre entre les Victoria athlétique et le Villa Santa Brígida Ce tournoi s’est joué en mars 2015 et s’est soldé par un match nul (0-0).

En référence à sa position dans le tableau qualificatif de la deuxième phase de troisième division, nous pouvons voir qu’il y a une différence de deux points en faveur de l’équipe visiteuse. Les locaux, avant ce match, sont à la septième place avec 24 points au classement. De leur côté, les visiteurs sont en sixième position avec 26 points.