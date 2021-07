L’atmosphère de Ganymède contient de l’eau, signe potentiel de vie

28/07/2021 à 12:06 CEST

Pour la première fois, des astronomes de la NASA ont détecté de la vapeur d’eau dans l’atmosphère de Ganymède, l’une des quatre lunes de Jupiter. La température de surface de cette lune varie considérablement au cours de la journée : vers midi, près de l’équateur, il peut devenir suffisamment chaud pour que la surface glacée libère de petites quantités de molécules d’eau.

Et là où il y a de l’eau, il peut y avoir de la vie, même si à elle seule cela ne suffit pas : il faudrait aussi du carbone, de l’hydrogène, de l’azote, de l’oxygène, du phosphore et du soufre, les six éléments constituant 98% de la matière vivante sur Terre. Ganymède Elle est située à plus de 600 millions de kilomètres de notre planète.

Pour faire la découverte, les scientifiques ont entremêlé de nouvelles observations et des données antérieures fournies par le télescope spatial Hubble. La évasion de la vapeur d’eau thermale de la surface glacée de Ganymède a été vérifiée après des décennies d’observations : les scientifiques ont résumé leurs travaux et présenté leurs conclusions dans une étude récemment publiée dans la revue Nature Astronomy.

Ganymède : le satellite géant et ses mystères

Que savait-on jusqu’à présent de cette lune de Jupiter ? Par exemple, que Ganymède est le plus gros satellite naturel de la planète gazeuse et même de tout le système solaire. En même temps, c’est le seul avec un champ magnétique, un détail non moins. Ce champ magnétique aurait pour origine des mouvements de convection à l’intérieur du noyau en fonte.

Son diamètre atteint 5 268 kilomètres, bien qu’il représente moins de la moitié de sa masse. Environ 30% du satellite est constitué de régions remplies de cratères d’impact, qui se sont formés il y a environ 4 milliards d’années. D’autres zones au terrain dégagé seraient le produit de l’activité tectonique causée par le réchauffement des marées.

Le réchauffement des marées se produit par des processus de friction des marées : l’énergie orbitale et rotationnelle se dissipe sous forme de chaleur, soit à la surface de l’océan, soit à l’intérieur d’une planète ou d’un satellite, comme cela se serait produit sur Ganymède.

Selon un communiqué de presse de la NASA, des études antérieures ont suggéré que Ganymède contiendrait plus d’eau que tous les océans de la Terre. Cependant, le froid extrême fait geler l’eau en surface : l’immense océan de la lune de Jupiter serait caché à environ 100 milles sous la croûte du satellite. Par conséquent, la vapeur d’eau découverte ne serait pas liée à l’évaporation de cet océan.

Sujet connexe : À la recherche des secrets de Jupiter.

Vers Jupiter et ses lunes

Pendant ce temps, la découverte est également d’une importance capitale pour l’ESA, l’agence spatiale européenne. Selon un communiqué, la mission devrait être en cours d’ici 2022 JUS, destiné aux observations détaillées de Jupiter et de trois de ses plus grandes lunes. Ganymède est une cible prioritaire, en fonction de ses caractéristiques et de la possibilité d’héberger la vie.

La mission européenne, qui atteindrait Jupiter en 2029, cherchera Ganymède les informations nécessaires pour essayer de comprendre l’évolution des mondes gelés dans l’univers, ainsi que plus de détails concernant la présence possible d’une certaine forme de vie. Il se concentrera également sur interactions magnétiques et plasma qui se produisent entre Ganymède, Jupiter et leurs environs : les spécialistes pensent qu’ils sont uniques et qu’ils pourraient fournir des données précieuses.

Référence

Une atmosphère aquatique sublimée sur Ganymède détectée à partir des observations du télescope spatial Hubble. Roth, L., Ivchenko, N., Gladstone, GR et al. Astronomie de la nature (2021) .DOI : https : //doi.org/10.1038/s41550-021-01426-9

VidéoLes astronomes ont utilisé des ensembles de données nouvelles et archivées du télescope spatial Hubble de la NASA pour découvrir des preuves de vapeur d’eau dans l’atmosphère de Ganymède, l’une des lunes de Jupiter. De la vapeur est présente en raison de l’excitation thermique des molécules d’eau sur la surface glacée du satellite. Crédit : Goddard Space Flight Center de la NASA.

photo: recréation artistique de l’image de Ganymède. Crédit : ESA / Hubble, M. Garlick, B. Jónsson.