L’ATP réaffirme sa position en faveur des vaccins

L’Association de tennis professionnel (ATP) a publié une déclaration dans laquelle a souligné son ferme soutien à la vaccination contre le covid-19 après la saga d’épisodes judiciaires que le premier classé mondial Novak Djokovic (1) a vécu après son arrivée à Melbourne pour disputer l’Open d’Australie. « L’ATP continue de recommander fortement la vaccination de tous les joueurs du circuit, ce qui, selon nous, est essentiel pour notre sport en temps de pandémie. Ceci est basé sur des preuves scientifiques et présente des avantages pour la santé », a-t-il expliqué dans le communiqué publié.

L’association a exigé la nécessité d’améliorer la communication et l’application des règles lors de l’octroi de visas pour entrer en Australie malgré le fait qu’elle ait influencé qu’elle respecte les politiques d’immigration imposées et qu’elle comprenne l’effort que les Australiens ont fait après avoir subi les confinements les plus stricts. dans le monde. « L’ATP comprend parfaitement les sacrifices consentis par le peuple australien et les politiques d’immigration imposées depuis le début de la pandémie. Cependant, les complications rencontrées par un joueur à son arrivée ont souligné la nécessité de une meilleure compréhension, communication et application des règles», a écrit l’instance sportive dans le premier paragraphe.

Le communiqué explique également que tous les événements survenus depuis que le visa du Serbe a été annulé à son arrivée à Melbourne jusqu’à ce que le juge accepte son appel lundi et lui autorise donc à rester dans le pays, ont endommagé tous les fronts. . « Y compris le bien-être de Novak et sa préparation à l’Open d’Australie. Son dispense médicale a été faite indépendamment de l’ATP, cependant nous avons été en contact avec la Fédération australienne de tennis pour obtenir des éclaircissements sur le processus », a-t-il soutenu.

Le Serbe, qui défend la neuvième couronne obtenue sur les rives de la rivière Yarra lors de l’édition 2021, n’a pas tardé à ajouter sa première séance d’entraînement après avoir téléchargé une photo alors que l’horloge approchait de minuit avec son équipe sur la piste Rod. .