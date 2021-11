L’attaché de presse de la Maison Blanche devient le fonctionnaire le plus haut placé pour être testé positif au COVID-19

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a annoncé qu’elle avait été testée positive pour COVID-19, quelques jours après que la Maison Blanche a annoncé qu’elle ne voyagerait pas avec le président Joe Biden au sommet du G-20 à Rome en raison d’une urgence familiale. Psaki est le membre le plus haut placé de l’administration Biden à annoncer publiquement qu’il a été testé positif. Psaki a déclaré qu’elle était complètement vaccinée et qu’elle n’avait présenté que des symptômes bénins.

Dans un communiqué publié dimanche, Psaki a déclaré que des membres de sa famille avaient été testés positifs pour COVID-19, ce qui était la raison pour laquelle elle ne se rendrait pas en Europe. Elle a été testée négative pour COVID mercredi, jeudi, vendredi et samedi, mais a été testée positive dimanche. Elle n’a pas eu de contact étroit avec Biden ou des membres supérieurs du personnel de la Maison Blanche depuis mercredi, a écrit Psaki, mais elle s’est manifestée « par abondance de transparence ». Psaki n’a pas vu Biden depuis mardi lorsqu’ils étaient assis dehors, portant des masques et restant à plus de six pieds l’un de l’autre.

« Grâce au vaccin, je n’ai ressenti que des symptômes bénins qui m’ont permis de continuer à travailler à domicile », a écrit Psaki. « Je prévois de retourner au travail en personne à la fin de la quarantaine de dix jours à la suite d’un test rapide négatif, qui est une exigence supplémentaire de la Maison Blanche, au-delà des directives du CDC, prise par excès de prudence. »

L’attachée de presse adjointe Karine Jean-Pierre accompagnera Biden à la place de Psaki, rapporte CBS News. Le sommet du G-20 s’est terminé dimanche à Rome, mais Biden s’arrête à Glasgow pour assister à un sommet parrainé par les Nations Unies sur le changement climatique. Biden et le vice-président Kamala Harris ont tous deux été vaccinés et ont reçu des rappels.

La Maison Blanche Biden a exigé des masques à l’intérieur depuis que le président a pris ses fonctions, sauf pendant une courte période au printemps, rapporte NPR. Les personnes qui entrent en contact avec le président sont régulièrement testées. Pendant l’administration du président Donald Trump, le président, la première dame et plusieurs collaborateurs de la Maison Blanche ont été testés positifs, dont l’attachée de presse Kayleigh McEnany.

Psaki, 42 ans, a été attaché de presse adjoint de la Maison Blanche, directeur adjoint des communications, directeur des communications et porte-parole du département d’État américain sous le président Barack Obama. Elle a travaillé comme commentatrice politique sur CNN jusqu’en novembre 2020, date à laquelle elle a rejoint l’équipe de transition de Biden. Avant l’inauguration, Biden a choisi Psaki comme son premier attaché de presse.