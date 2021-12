L’attaché de presse de la Maison Blanche dit que l’administration Biden a sauvé Noël

Quelques mois seulement après avoir averti les journalistes qu’en raison des goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement, l’administration Biden ne pouvait pas garantir que vos colis de Noël arriveraient à temps, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a livré une évaluation complètement différente aux journalistes avec 72 heures avant Noël. En fin de compte, a-t-elle déclaré, l’administration Biden a tout mis en œuvre pour faire face à la crise de la chaîne d’approvisionnement ? Il est en bonne voie pour résoudre les goulots d’étranglement qui obstruent la chaîne d’approvisionnement américaine depuis des mois maintenant.

Ne blâmez pas l’administration, en d’autres termes, si votre colis de Noël n’arrive pas à destination à temps cette année. Comme Psaki l’a dit aux journalistes : « Bonne nouvelle, nous avons sauvé Noël. »

Noël « sauvé » des problèmes de la chaîne d’approvisionnement

.@PressSec Jen Psaki : « Comme l’a dit le New York Times aujourd’hui, les cadeaux de Noël arrivent à temps cette année. Bonne nouvelle, nous avons sauvé Noël, et c’est parce que le président Biden a reconnu ce défi tôt, a agi comme un intermédiaire honnête pour apporter parties prenantes clés ensemble. pic.twitter.com/Z8vJYv6yvX – La Colline (@thehill) 22 décembre 2021

La déclaration de Psaki était, bien sûr, une exagération un peu astucieuse. Quoique, un pour faire un point. Noël n’a certainement pas été « sauvé » pour les familles qui ont reçu leur dernier chèque de relance du crédit d’impôt pour enfants plus tôt ce mois-ci. Et qui n’en obtiendra pas un autre en janvier à cause des querelles du Congrès. Noël n’a pas non plus été épargné pour les entreprises fermées en ce moment à cause de la variante Omicron COVID-19 qui fait rage aux États-Unis.

À part peut-être la blâmer pour un peu de surdité, cependant? Psaki a ensuite étayé sa demande avec des données.

« Le nombre de conteneurs stationnés sur les quais des ports de (Los Angeles) et de Long Beach pendant plus de huit jours a chuté de près de 50 %. La durée moyenne de séjour des conteneurs sur les quais a diminué d’une semaine. Le prix d’expédition d’un conteneur entre l’Asie et la côte ouest a (également) baissé de plus de 25 % depuis son pic de septembre.

Les responsables de Biden ont résolu un «problème de grande classe» à temps pour Noël

Selon elle, les responsables de Biden ont réussi à relever l’un des défis les plus épineux auxquels l’administration est confrontée sur une longue période cette année.

L’effort consistait à faire pression sur les ports californiens pour qu’ils restent ouverts 24 heures sur 24. En plus de s’appuyer sur des entreprises comme Walmart et UPS pour intensifier leurs opérations. Le président Biden lui-même a rencontré mercredi des dirigeants de l’industrie. Et il a ensuite parlé publiquement des efforts déployés par son administration dans ce sens.

« Nous avons réuni des chefs d’entreprise et des dirigeants syndicaux pour résoudre les problèmes, et la crise tant attendue ne s’est pas produite », a déclaré Biden. « Les colis bougent, les cadeaux sont livrés et les étagères ne sont pas vides. »

Inutile de dire que cette semaine a vu l’équipage de Biden faire un tour de victoire sur une crise qu’ils étaient autrefois accusés de minimiser. Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain, par exemple, a haussé les sourcils il y a quelques mois pour avoir retweeté quelqu’un qui a qualifié tout cela de « problème de grande classe ».

Pour une explication de ce que cela signifie, considérez cette interview télévisée du secrétaire aux Transports Pete Buttigieg. La crise est devenue un soi-disant « problème de classe supérieure » parce que le président Biden « a réussi à sortir cette économie des dents d’une terrifiante récession ». L’implication est que nous sommes tous en train de devenir fous en achetant des choses avec notre argent post-récession. À tel point que nous obstruons également la chaîne d’approvisionnement.

En octobre, Psaki elle-même a doublé tout cela via une blague désinvolte lors du point de presse quotidien – en réponse à une question de Michael Shear du New York Times. Shear a demandé : Pourquoi l’administration Biden n’a-t-elle pas agi de manière plus agressive au début de la pandémie ? Plus précisément, en mars 2021 – alors qu’il était déjà clair que la pandémie perturberait la chaîne d’approvisionnement mondiale ?

« Il était clair que les choses ne s’amélioraient pas », a déclaré Shear lors de sa question à Psaki. « Les gens ne pouvaient pas se faire livrer à temps les lave-vaisselle, les meubles et les tapis roulants. Sans parler de toutes sortes d’autres choses.

Psaki rétorqua : « … La tragédie du tapis roulant qui est retardée. »

Quelle est la prochaine en 2022

Buttigieg lui-même a déclaré que la chaîne d’approvisionnement aurait encore des problèmes l’année prochaine. « Je n’aurais jamais imaginé que nous serions ici en octobre 2021 pour parler de problèmes de chaîne d’approvisionnement, mais c’est une réalité », a déclaré à Bloomberg Vivek Sankaran, directeur général de la chaîne d’épicerie Albertsons Cos.. « Chaque jour, il vous manquera quelque chose dans nos magasins, et ce, dans toutes les catégories. »

Néanmoins, l’administration Biden est en fête pour le moment.

« Prenez ce Scrooge, le Grinch et tous les sceptiques que cela pourrait arriver. De plus, les étagères sont approvisionnées à 90 % (les niveaux pré-pandémiques sont de 91 %) », a tweeté Psaki.