L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, testée positive au COVID-19

L’attachée de presse Jen Psaki est devenue la plus haute responsable de Biden à la Maison Blanche à annoncer publiquement qu’elle a contracté COVID-19, après avoir été testée positive dimanche.

« Bien que je n’aie pas eu de contact étroit en personne avec le président ou des membres supérieurs du personnel de la Maison Blanche depuis mercredi – et que j’ai été testé négatif pendant quatre jours après ce dernier contact – je divulgue le test positif d’aujourd’hui par abondance de transparence », Psaki a déclaré dans un communiqué qu’elle a tweeté. « J’ai vu le président pour la dernière fois mardi, lorsque nous nous sommes assis dehors à plus de six pieds l’un de l’autre et portions des masques. »

Après qu’un des membres de la famille de Psaki ait été testé positif pour COVID-19, elle a choisi de ne pas voyager avec Biden en Europe jeudi.

Psaki a déclaré qu’elle présentait des symptômes bénins et qu’elle était vaccinée, et qu’elle subirait une quarantaine de 10 jours après un test négatif avant de retourner au travail.

Lien source