L’attaquant a plus de buts que Mbappe et Neymar réunis… et il voulait qu’Arsenal déménage

Photo de DENIS CHARLET/. via .

Certains fans d’Arsenal pourraient grimacer à la vue de Jonathan David en train de déchirer le football français en ce moment.

C’est parce que l’attaquant de 21 ans a révélé plus tôt cette année que c’était autrefois son « rêve » de rejoindre Arsenal.

Donc, pour que le tueur à gages fou des Gunners déchire la Ligue 1 en lambeaux, cela doit décevoir certains fans du club de l’Emirates Stadium qu’il ne le fasse pas pour eux au lieu de Lille.

David était de nouveau sur la cible hier soir en marquant à l’extérieur du Paris Saint-Germain, qui a marqué deux buts au dernier quart pour finalement remporter le match.

Mais le buteur canadien compte désormais huit buts en 12 matches de Ligue 1 jusqu’à présent cette saison.

MANCHESTER UNITED ÉTAIT UNE HONTE.

BridTV

6154

MANCHESTER UNITED ÉTAIT UNE HONTE.

888421

888421

centre

13872

Mieux encore, il a marqué plus que Kylian Mbappe et Neymar réunis [7] dans toutes les compétitions.

Nécessaire

Cela doit être considéré comme une occasion manquée pour Arsenal car avouons-le, ils auront besoin d’au moins deux buteurs de classe mondiale dans un proche avenir.

Alexandre Lacazette est en fin de contrat l’été prochain et pourrait partir dès janvier, tandis que Pierre-Emerick Aubameyang aura 33 ans en juillet.

À long terme, les Gunners auraient pu le faire avec quelqu’un comme David mais plus il marquera en France, plus il sera hors de portée pour Mikel Arteta et Edu.

C’était peut-être sa principale ambition de rejoindre Arsenal autrefois, mais maintenant, ce doit être le rêve du club de l’avoir.

Photo de DENIS CHARLET/. via .

Dans d’autres nouvelles, « Je ne peux pas croire… »: Paul Merson sous le choc de « ce que je vois » de Newcastle United