L’attaquant américain proche du changement de Norwich alors que Farke vise à aider Puuki

Aujourd’hui, nous voulons célébrer notre cher Travie McCoy car un jour comme celui-ci, il a fêté son anniversaire et nous sommes heureux de la grande marque qu’il a laissée dans le monde de l’industrie musicale ! Il s’avère que le 5 août 1981, le bien-aimé et talentueux Travis Lazarus est né, mieux connu sous le […] More