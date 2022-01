L’attaquant belge maintenant 5/1 quittera Chelsea CE MOIS avec l’Inter Milan, Newcastle et le Real Madrid parmi les favoris pour conclure un accord

Romelu Lukaku pourrait être prêt pour une sortie rapide de Chelsea, selon Ladbrokes, car il a de fortes chances qu’il quitte l’ouest de Londres alors que les retombées de son interview se poursuivent.

L’attaquant belge a fait la une des journaux ces derniers jours, et ils n’ont guère été bien accueillis par son employeur – à tel point que les bookmakers lui accordent désormais seulement 5/1 pour être renvoyé avant la fin du mercato hivernal.

L’avenir de Lukaku devrait devenir beaucoup plus clair dans les prochains jours Ladbrokes – Pariez 5 £ Obtenez 20 £ *

Le joueur de 28 ans est revenu à Chelsea cet été dans le cadre d’un énorme transfert de 97,5 millions de livres sterling de l’Inter, mais après que Lukaku a promis de retourner au club de Serie A dans une interview, les choses se sont rapidement intensifiées pour l’attaquant.

« Physiquement, je vais bien. Mais je ne suis pas satisfait de la situation à Chelsea », a déclaré Lukaku à Sky en Italie dans une interview qui a eu lieu plus tôt en décembre.

« Tuchel a choisi de jouer avec un autre système – je n’abandonnerai pas, je serai professionnel. Je ne suis pas content de la situation mais je suis professionnel – et je ne peux pas abandonner maintenant.

Lukaku a également promis de retourner à San Siro et, par conséquent, Ladbrokes lui a conseillé de conclure un accord avec de grands clubs, dont la Juventus, le Real Madrid, Barcelone et le PSG cette fenêtre de transfert de janvier.

Un changement de Premier League est également sur les cartes avec Newcastle United seulement 8/1 pour faire une grosse signature pour la star de Chelsea.

Alex Apati de Ladbrokes a déclaré: « Le rêve de Lukaku d’un retour à l’Inter pourrait se réaliser beaucoup plus rapidement qu’il ne l’avait prévu, Chelsea n’ayant plus que 5/1 pour finalement rompre les liens avec son attaquant vedette dès ce mois-ci. »

Romelu Lukaku cotes du prochain club

Cotes Ladbrokes

3/1 – Inter 4/1 – Juventus 5/1 – Real Madrid 8/1 – Barcelone 8/1 – PSG 8/1 – Newcastle 10/1 – Tottenham 16/1 – Man City 20/1 – Man Utd 33/ 1 – Everton

Les autres clubs de la liste incluent les rivaux de la Premier League Man City, Man United et même un déménagement dans le nord de Londres avec Tottenham à 10/1.

