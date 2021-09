L’attaquant celtique Leigh Griffiths inculpé par la police de “conduite coupable et imprudente” après que la star en prêt de Dundee a lancé une bombe fumigène dans la foule contre St Johnstone

Leigh Griffiths a été inculpé par la police après avoir lancé une bombe fumigène dans un stand plein de fans.

L’attaquant de Dundee, prêté par le Celtic, a été filmé en train de viser et de lancer une fusée éclairante dans une foule de fans de St Johnstone après avoir été jeté sur le terrain.

Leigh Griffiths a été inculpé par la police pour ses actions dangereuses

L’international écossais a déclaré qu’il avait seulement eu l’intention de retirer l’article du terrain après qu’il ait été lancé à la suite d’un but pour les visiteurs à Dens Park.

Le joueur de 31 ans s’est excusé dans une déclaration conjointe avec son club de prêt, Dundee qualifiant l’incident de “regrettable”.

Après le match, la police écossaise a déclaré qu’elle enquêtait sur l’incident, bien qu’elle ait déclaré qu’il n’y avait eu aucune blessure à la suite des actions du joueur et qu’aucune plainte n’avait été signalée à l’époque.

Et la force a maintenant confirmé que Griffiths a été accusé de «conduite coupable et imprudente».

Griffiths pourrait également faire face à des mesures disciplinaires de la Scottish Football Association, mais l’accusation de police pourrait retarder ce processus.

Leigh Griffiths s’atterrissant dans l’eau chaude après avoir lancé une fusée éclairante vers les fans dans les tribunes de Dundee

Un porte-parole de la police écossaise a déclaré: “La police écossaise peut confirmer qu’un homme de 31 ans a été inculpé pour conduite coupable et imprudente, à la suite d’un incident à Dens Park, Dundee, le mercredi 22 septembre. Un rapport sera soumis au Procureur Fiscal.

L’incident – ​​qui s’est produit peu de temps après que Shaun Rooney ait marqué le premier but lors de la victoire 2-0 de St Johnstone en quarts de finale de la Premier Sports Cup – a été filmé par un supporter et publié sur les réseaux sociaux.

Dundee a publié jeudi une déclaration dans laquelle Griffiths s’est excusé pour ses actions.

Le Dundee Football Club et Leigh Griffiths aimeraient aborder un incident regrettable qui s’est produit lors de la rencontre de la Premier Sports Cup hier soir avec St. Johnstone au Kilmac Stadium #thedee https://t.co/9XR1gAyiIj – Dundee Football Club (@DundeeFC) 23 septembre 2021

Il disait : « Le Dundee Football Club et Leigh Griffiths aimeraient aborder un incident regrettable qui s’est produit lors de la rencontre de la Premier Sports Cup hier soir avec St Johnstone au Kilmac Stadium.

« Après le premier but, un générateur de fumée, entre autres, a été lancé sur le parc par les supporters en visite. Cette pièce pyrotechnique s’est retrouvée dans la tribune lorsque Leigh l’a frappée pour la retirer du terrain de jeu. »

Griffiths, qui est récemment revenu à Dundee en prêt du Celtic, a ajouté : « Il était regrettable que la pyrotechnie se soit retrouvée dans la tribune car mon intention était simplement de la retirer du terrain.

“Après avoir perdu un but, j’avais hâte de relancer le match le plus rapidement possible et je voudrais m’excuser pour toute détresse causée par cette action.”

Dundee accueillera les Rangers en Premiership, samedi.

