L’attaquant d’Arsenal Aubameyang offert à trois clubs alors que l’agent travaille à la sortie

L’attaquant d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang aurait été proposé à trois clubs à la suite de sa débâcle de capitaine.

L’ancienne star du Borussia Dortmund a été déchue du brassard plus tôt cette semaine à la suite d’une deuxième infraction disciplinaire cette année. Il a été laissé de côté pour les deux derniers matchs d’Arsenal en Premier League, les victoires sur Southampton et West Ham, et manquera également le déplacement de samedi à Leeds.

Le fiasco met en doute l’avenir d’Aubameyang aux Emirats. Il a montré qu’il n’est pas un élément fiable de l’équipe d’Arsenal, bien qu’il soit son membre le plus ancien.

Les performances du joueur de 32 ans sur le terrain ont également été inférieures à la normale. Il n’a pas réussi à trouver le chemin des filets depuis la victoire 3-1 sur Aston Villa en octobre.

La mauvaise discipline et la mauvaise forme d’Aubameyang ont poussé les Gunners à chercher des remplaçants. tueur à gages de la Fiorentina Dusan Vlahovic et la star de la Real Sociedad Alexander Isak sont tous deux à l’étude.

Et il semble que du travail se fasse dans les coulisses pour qu’Aubameyang quitte le nord de Londres. Sport Witness, qui cite le journaliste italien Rudy Galetti, affirme que l’attaquant a été proposé à trois équipes.

Ce sont les clubs de Serie A Milan, Inter et Roma. L’agent d’Aubameyang travaille dur pour lui trouver une nouvelle équipe, et l’un de ces trois pourrait faire l’affaire.

Il y a cependant une pierre d’achoppement majeure. L’international gabonais gagne 250 000 £ par semaine aux Emirats, ce qui est hors de portée pour Milan, l’Inter et Rome.

Cela signifie qu’Aubameyang devra sérieusement abaisser ses exigences salariales avant qu’une sortie d’Arsenal puisse avoir lieu.

Son record pour le club s’élève à 92 buts en 163 matches. Il a remporté une FA Cup et un Community Shield depuis qu’il a rejoint Arsenal pour 56 millions de livres sterling en janvier 2018.

Granit Xhaka fait une demande à Arsenal

Pendant ce temps, le milieu de terrain des Gunners Granit Xhaka veut que davantage de ses coéquipiers se lèvent et soient comptés à la suite de la bande de capitaine.

« Nous avons beaucoup de jeunes joueurs, et vous pouvez voir la faim en eux », il a dit.

«Mais aussi, les joueurs expérimentés comme moi, comme Thomas (Partey) par exemple au milieu, il faut les prendre sur le côté, il faut parler avec eux.

«Ils nous rendent la vie très facile, car ils jouent très bien. Ils marquent et nous prenons plaisir à jouer avec eux.

« Mais, bien sûr, nous avons besoin des leaders de l’équipe et pour le moment nous nous débrouillons bien. »

